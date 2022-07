Storseier for Norge i EM-åpningen

Se video av Norges åpningsmål øverst!

Norge-Nord-Irland

Norge fikk akkurat den starten på EM de hadde ønsket seg, og knuste Nord-Irland i sin åpningskamp torsdag.

For mot EMs lavest rangerte lag (47. på FIFA-rankingen), var det aldri noen tvil om hvor seieren ville havne.

De norske jentene gav seg ikke før det stod 4-1, etter scoringer av Julie Blakstad, Frida Maanum, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten.

Der var likevel ikke nok til å overbevise Ada Hegerberg inn mot den neste kampen mot England.

Bli bedre kjent med spillerne!

Spill EM-fantasy her!

– Vi må opp litt i presisjonen i nesten alt vi gjør. Vi må være forberedt på at vi møter et helt annet nivå. Jeg er veldig glad for at vi får til mange bra aksjon i dag. Så vi koser oss med seieren i kveld, også er det rett på arbeid i morgen og forberede oss til ny storkamp, sa Hegerberg til TV 2 etter kampen.

Selv om Norges spydspiss ikke tar av etter en overbevisende seier er hun tydelig på at det var en spesiell opplevelse.

– Det var utrolig. Det er en glede å stå her å representere landet midt i et mesterskap igjen.

Caroline Graham Hansen er også veldig glad for å endelig ha kommet i gang, samtidig som man nå kan legge vekk Norges fæle EM-statistikk fra de siste årene.

– Det var gøy å spille. Det er gøy når ting sitter. Vi skulle gjerne hatt et par mål til, men vi kan ikke bruke opp alt i første kamp.

– Vi scoret ikke mål i forrige EM, så da er den ballen lagt død, sier Caroline Graham Hansen lurt.

Blakstad åpnet ballet

– Jeg har veldig store forventninger, sa TV 2s fotballekspert Morten Langli før kampstart.

Og de norske jentene skuffet ikke.

Allerede etter drøye tre minutter kunne Ada Hegerberg sendt Norge foran, da en strålende pasning fra Guro Reiten fant henne i bakrommet. En strålende nord-irsk takling fikk imidlertid forstyret Norges stjernespiss såpass at avslutningen gikk langt over.

Etter ti minutter satt så den første. Strålende norsk spill der ballen ble forflyttet fra høyre mot venstre ledet til at venstreback Julie Blakstad fikk sjansen alene med keeper. Manchester City-spilleren var iskald og dunket 1-0 knallhardt i nettet i det nærmeste hjørnet i sin mesterskapsdebut på seniornivå.

– Det er fremtiden som setter den! I sitt første mesterskap, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Maanum doblet: – Fantastisk

Kun tre minutter etter smalt det på ny, da Frida Maanum var meget sterk i sitt offensive press og skapte trøbbel for nord-irene. Plutselig var Ada Hegerberg igjen alene med keeper, og valgte på uselvisk vis å passe tilbake til Maanum. Dermed hadde midtbanespilleren en enkel jobb med å trille 2-0 i tomt bur.

FØRSTE PÅ NI ÅR: Julie Blakstads scoring var Norges første i EM på ni år, siden Marit Fiane Christensens mål mot Danmark i semifinalen i 2013. I 2017-EM måtte det norske laget reise både poeng- og målløse hjem. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Vi ruller over Nord-Irland, sa Osnes i det målet var et faktum.

– Det er fantastisk spill, supplerte ekspertkommentator Solveig Gulbrandsen.

3-0 etter VAR-straffe

Storspillet fortsatte, og Norge fortsatte å rulle opp. Kun en heroisk nord-irsk takling hindret nok en gang Hegerberg etter 27 minutter, men på det påfølgende hjørnesparket skulle ting skje.

En arm fra nord-irenes Nadene Caldwell hadde berørt ballen i en duell, og plutselig stod det «Gjennomgang av potensiell straffe. VAR. Potential penalty review» på storskjermene i Southampton.

Etter litt betenkningstid valgte den finske kamplederen Lina Lehtovaraa å peke på straffemerket, og derfra var Caroline Graham Hansen iskald. 3-0 etter halvtimen, og realiteten var alt som eventuelt måtte være igjen av spenning ute.

Redusering etter pause: – Småjentefotballfeil

3-0 var også pauseresultatet, men tre minutter ut i 2. omgang reduserte nord-irene. Det norske laget slet med å avklare et hjørnespark - en av de forhåndsannonserte styrkene til motstanderen - og plutselig stod Julie Nelson umarkert i feltet og fikk stanget ballen i nettet bak Guro Pettersen, som frem til dette hadde vært tilnærmet arbeidsledig i sin mesterskapdebut.

– De gir bort et hjørnespark helt unødvendig. Det er slike ting de er nødt til å luke ut, sa Gulbrandsen fra kommentatorplass, og siktet til Maria Thorisdottirs involvering forut for hjørnesparket der det fra kommentatorplass ble etterlyst at stopperen i stedet burde klarert ut til kast.

Gulbrandsen påpekte også at duellspillet i egen boks hadde vært for svakt, der både Julie Blakstad og Frida Maanum ble stående og se på at ballen fikk pakke.

– Det er ballwatching. Alle spillerne trekker seg etter hverandre i kø. Det er småjentefotballfeil. Det må vi lære oss, sa TV 2-eksperten.

Frisparkperle fra Reiten

Det skulle allikevel ikke gå mange minuttene før tremålsledelsen var gjenvunnet. Et strålende raid fra Caroline Graham Hansen ledet til at en nord-irsk spiller måtte felle henne like utenfor 16, og på det påfølgende frisparket fikk Guro Reiten vise frem sin strålende venstrefot.

Chelsea-stjernen bøyde ballen over sine dukkende lagvenninner Frida Maanum og Ingrid Syrstad Engen i muren, og med det stod det 4-1 på St. Mary's Stadium.

Det neste kvarteret kunne Norge både fått straffe igjen, da Ada Hegerberg gikk i bakken etter en dytt, og de leverte også et strålende angrep som samme Hegerberg satte i nettet bare for å se at assistentdommer hadde hevet et helt korrekt offside-flagg.

Innbytter Karina Sævik vare også nære, og burde kanskje passet til nettopp Hegerberg da hun fikk sjansen snaue ti minutter før slutt. Og da heller ikke et flott Julie Blakstad-raid tre minutter før full tid førte til assist, forble måldronningen Hegerberg målløs i sitt mesterskapscomeback.

PS! Norge slo Nord-Irland 6-0 i begge kvalifiseringskampene til mesterskapet helt tilbake til høsten 2019.

Les også: Samlet laget i sju måneder før EM