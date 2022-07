Snart kan du gifte deg her

Vil du ha et «burgerlig bryllup»? McDonald's tilbyr både mat og bryllupsfotograf til par som vil gifte seg i deres McDrive, men du må ta turen over grensen.

Restriksjonene under pandemien har ført til at mang et bryllup har blitt avlyst. Nå lanserer imidlertid McDonald's i Sverige et nytt konsept på en av sine restauranter.

Ved «drive through»-luken i Nacka utenfor Stockholm kan du gifte deg med din utkårede 27. august.

Kjeden kaller det «en burgerlig vigsel».

– Ketsjup-effekt

Pressesjef i McDonald's Sverige, Henrik Nerell, forteller at pandemien var vesentlig for at ideen vokste fram.

– Det har vært pandemi, og det er mange som ikke har kunnet gifte seg. Etter at restriksjonene slapp har det vært som en ketsjup-effekt, og nå er det veldig lang ventetid, sier Nerell til TV 2.

Han tror også mange vil se på det som en gøy idé å ta vielsen på McDonald's.

– Folk gifter seg i Las Vegas, så hvorfor ikke i Nacka, sier han.

KAPELL: Kapellene i Las Vegas er kjent for å tilby vigsler på kort varsel. Foto: Ellen Schmidt / AP / NTB

Tilbyr gratis mat

I annonsen skriver McDonald's at det ved stort oppmøte vil være førstemann til mølla. De 50 første som gifter seg får også gratis mat.

Nerell sier han er sikker på at det vil dukke opp noen gifteklare par utenfor restauranten.

– Vi forventer at det blir veldig gøy, og vi vet faktisk ikke helt hvor mange som kommer til å gifte seg. Vi håper det blir mange, men ikke så mange at vi må si nei til noen. Det hadde vært kjedelig, sier han.

Nerell har jobbet i McDonald's i 20 år, og kjenner ikke til at noen andre restauranter har gjort det samme tidligere. Han har imidlertid opplevd at folk har giftet seg eller hatt bryllupsfest der på eget initiativ.

TILBYR BRYLLUP: Pressesjefen mener McDonald's-restauranten i Nacka blir den første i kjeden til å tilby vigsel. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

Mange interesserte

For å få giftet deg må du ha med legitimasjon, og være på plass mellom klokken 12 og 20. McDonald's skriver at de stiller med bryllupsfotograf.

Nerell forteller at de foreløpig har leid inn én vigselsforretter.

– Men man kan tenke seg at det blir litt travelt, så vi leter etter en eller to til så vi er ordentlig godt forberedt, sier han.

Arrangementet har foreløpig møtt god respons på Facebook. Klokken 21 torsdag kveld, samme dag som det ble annonsert, har 84 personer oppgitt at de skal dit, og 204 at de er interessert.

– Skal du delta selv?

– Jeg vet ikke helt, men jeg tror det. Jeg er gift, så jeg tror ikke jeg skal gifte meg der, men man vil jo gratulere de som gifter seg. Det er veldig gøy og en spesiell dag for de som gjør det, sier Nerell.

Ikke planlagt i Norge

Mette Vonen er markeds- og kommunikasjonssjef i McDonald's Norge. Hun forteller at hun heier på inititativet.

– Dette høres ut som et veldig morsomt, romantisk og ikke minst hyggelig initiativ fra våre kollegaer i Sverige og på McDonald´s Nacka, skriver Vonen i en e-post til TV 2.

– Med så mange utsatte bryllup de seneste årene på grunn av korona, heier vi ekstra på at noen av våre svenske naboer får anledningen til å feire kjærligheten på en litt utradisjonell, men veldig minneverdig måte i august, fortsetter hun.

Det er imidlertid ingen foreløpige planer om det samme i Norge.

– Men det er ikke umulig at noen av våre dyktige restaurantsjefer blir inspirert av sine kollegaer i Sverige og kan finne på å gjøre noe av det samme i fremtiden, skriver Vonen.