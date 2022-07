Langer ut mot Vesten: – La dem prøve

Putin går hardt ut mot Vesten og sier blant annet at de har vært aggressive mot Russland i flere tiår.

Russlands president Vladimir Putin snakket torsdag til medlemmer av parlamentet i en tv-sendt tale, skriver Reuters.



Han skal ha sagt at hvis Vesten vil prøve å slå Russland på slagmarken, er de velkomne til å prøve.

– I dag hører vi at de ønsker å beseire oss på slagmarken. Hva kan man si, la dem prøve. Vi har hørt mange ganger at Vesten ønsker å kjempe mot oss til siste slutt i Ukraina.

Han skal ha lagt til at dette er en tragedie for det ukrainske folket, men at det ser ut som det går mot dette.

– Vesten, med USA i spissen, har i flere tiår vært ekstremt aggressive mot Russland.

Samtidig avviser ikke Putin fredssamtaler.

– Men desto lenger det går, desto hardere blir det å komme til enighet med oss.

Putin skal også ha sagt at sanksjonene som er rettet mot Russland skaper vanskeligheter for landet, men ikke i den graden de er ment til å gjøre.