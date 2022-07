– Dette er det eneste de kan ta Pogacar på nå

«Bare kjør, gutter! Så skal jeg kjempe om etappeseieren.»

Det var beskjeden Vegard Stake Laengen og resten av UAE Team Emirates fikk av lagets kaptein på den sjette Tour de France-etappen.

– Han er utrolig sterk om dagen, sier Stake Laengen til TV 2.

Lagkameratene leverte varene – og Tadej Pogacar spurtet til seier i Longwy og tok over den gule ledertrøyen.

VIKTIG HJELPER: Vegard Stake Laengen, her fra åpningsetappen i København, er en del av Tadej Pogacars lag. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

– Det var vel kanskje den første uken de (konkurrentene) burde tatt forspranget på ham, men så har han egentlig tatt tid den første uken, så jeg tror det skal bli vanskelig for de andre, sier Vegard Stake Langen, før han er rask med å påpeke at det er lenge igjen.

– Hva er sannsynligheten for at Pogacar vinner Tour de France?

– Det er alltid vanskelig å sette et nummer på det, men han er i hvert fall storfavoritten. Jeg er alltid redd for å snakke for mye om det, for plutselig skjer det noe. Det er bedre å snakke det ned og ta dag for dag, sier Vegard Stake Laengen.

– Eneste de kan ta ham på

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen sliter med å se for seg at noen andre enn Tadej Pogacar sykler inn i Paris i gult søndag 24. juli.

– Jeg tror faktisk det bare er uhell som kan ta fra ham seieren, sier Lauritzen, før han legger til:

– Men Tour de France er ikke over. Det er mange fjell som skal passeres, og Pogacar kan også gå i kjelleren. Han er menneskelig. Jonas Vingegaard er der, og Primoz Roglic virket bra i skulderen igjen.

Tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen mener konkurrentene bør ha en klar plan for å knekke Pogacar og UAE Team Emirates.

– De må gjøre det kollektivt. Pogacar fikk trøyen allerede nå, og det er det eneste de kan ta ham på. De må overlate ansvaret til UAE, slite ut hjelperytterne og angripe i fjellene. Ineos Grenadiers har tre gutter i spill, mens Jumbo-Visma har to. Det er andre også. Pogacar kan ha en dårlig dag. Vi så at Vingegaard tok ham over Mont Ventoux i fjor, sier Arvesen i TV 2s Tour de France-sending.

– Pogacar er i «pole position» til å ta sin tredje strake Tour de France-seier. Han er 23 år gammel! Det er helt utrolig å være vitne til. Han kan holde på med dette i sju-åtte år til, selv om det sikkert kommer flere talentfulle ryttere opp, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

ALLEREDE I GULT: Tadej Pogacar brukte kun seks etapper på å ta over den gule trøyen i Tour de France. Han har vunnet rittet sammenlagt de to siste årene. Foto: Daniel Cole

Ny mulighet for Pogacar

Da Pogacar snappet sammenlagtseieren foran nesen på Roglic i 2020, var det på bakketempoen opp Planche des Belles Filles.

På fredagens TV 2-sendte etappe skal Pogacar og resten av feltet opp det samme fjellet, men denne gangen er det fellesstart.

– Jeg har fine minner derfra. Jeg håper at jeg også får noen gode minner etter i år, sier Pogacar.

Sloveneren er fortsatt under utvikling som rytter.

– Jeg føler at jeg har den samme kraften som før, men jeg er tryggere på meg selv og har mer erfaring, så det hjelper, sier han.

Vegard Stake Laengen kan melde at stemningen i UAE-laget er god.

– Det løfter stemningen ytterligere når han vinner. Da er det gøy å være på tur, og de tre ukene virker ikke så lange. Det er utrolig gøy å jobbe for en fyr som Tadej, sier askerbøringen.

Tadej Pogacar har fire sekunder ned til Neilson Powless, mens Jonas Vingegaard er 31 sekunder bak. Sju ryttere ligger innenfor ett minutt.

