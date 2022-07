Motgangen fortsetter - taper terreng i tetkampen

Raufoss - Mjøndalen 2-1

Mjøndalen så lenge ut til å snu en vond trend i Raufoss, men plutselig buttet det nok en gang imot. Markus Nakkim sendte bruntrøyene i ledelsen på et hjørnespark før bortelaget fikk smake egen medisin.

Først var det Markus Johnsgaard som steg til værs på Nammo Stadion, og headet inn utligningen. Få minutter senere slet Vegard Hansens menn med å klarere, og etter nok en dødball satt ballen i nettet. Erik Frøysa takket og bukket det ubesluttsomme Mjøndalen-forsvaret og sendte hjemmepublikummet til himmels.

Tapet får nok Vegard Hansen til å rive seg i håret. Bedre blir det ikke når han får vite hvordan de andre opprykkskandidatene presterte.

– Jeg vet ikke om det sitter mentalt. Det er en kamp vi burde avgjort etter 1-0. I stedet slipper vi inn to scoringer, sier en skuffet MIF-trener Vegard Hansen til Discovery.

Stabæk leverte

Stabæk hadde få problemer mot kriserammede Stjørdals-Blink. Allerede etter 20 minutter var kampen avgjort. Da hadde nemlig unggutten Emmanuel Gift Orban levert flott fotarbeid og to nettkjenninger.

VANT: Stabæk hadde få problemer med å slå konkurstruede Stjørdals-Blink hjemme på Nadderud. Foto: Beate Oma Dahle

Ranheim hadde på sin side en enda enklere jobb da Skeid kom på besøk. Med Stabæk hakk i hæl i kampen om andreplassen leverte trøndelagsklubben en meget overbevisende 4-0-seier over poengfattige Skeid. Marcus Mehnert og Vegard Erlien leverte begge to nettkjenninger for hjemmelaget.

KFUM og Sandnes Ulf gjør også det de kan for å holde følge. Førstnevnte dro til Bergen, rettere sagt Åsane Arena, og spaserte inn en 3-0 etter varierende keeperprestasjoner hos hjemmelaget. Bjarne Berntsens Sandnes Ulf fikk hjertet i halsen da Grorud utlignet etter 53 minutter. Men når rogalendingene sikret nok en ledelse kun 20 sekunder senere ble alle poengene med på bussturen til Sandnes.

Fem strake tap

Dermed fortsetter fallet på tabellen for Mjøndalen. Etter å ha vunnet sju av de åtte kampene, og spilt uavgjort i den siste, har bruntrøyene nå tapt fem strake. De innehar fortsatt den siste kvalikplassen, men drømmen om direkte opprykk ser fjernere ut for hva dag som går.