Van Aert ut mot danske etter bommert: – Det er en skam

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Da utbrytere endelig klarte å komme seg av gårde etter 80 kilometer med vill bruddkamp på den sjette Tour de France-etappen, var det med Wout van Aert i en tremannsgruppe.

Det endte med at den belgiske stjernen ble slukt av hovedfeltet med elleve sekunder igjen til mål, og han mistet den gule ledertrøyen.

– Det var litt merkelig taktikk fra Jumbo-Visma. Jeg følte de var favoritt til å vinne etappen, men de kjørte litt med hodet under armen og spolerte sjansen, sier Alexander Kristoff til TV 2.

Van Aert forklarer til Het Laatste Nieuws at han ønsket å komme med i et stort brudd, men at det ikke var enkelt med den gule trøyen. Etter målgang er han bitter på at Jakob Fuglsang slapp deg ned til feltet.

Ifølge van Aert hadde han gjort en avtale med dansken om å sette opp tempo når det begynte å bli mer kupert med 60 kilometer igjen til mål.

– Men fem kilometer tidligere trodde han plutselig ikke lenger på det. Det er en skam, for en så sterk rytter som ham burde klare å være med lengre, sier van Aert til dansk TV 2.

Sagan bryter inn i Edvald-intervju: – F**k!

Norske stjerner overrasket

Kristoff forsto ikke hva Jumbo-Visma forsøkte på.

– Jeg vet at noen falt av, og det kan ha vært noen UAE-ryttere de ikke ville ha opp igjen, men jeg tror ikke de slet seg selv noe mindre ut med den taktikken i forhold til de bak, sier Kristoff.

Amund Grøndahl Jansen er også overrasket over Jumbo-Visma.

– Jeg tror kanskje han (van Aert) hadde vært storfavoritt om han ikke hadde gjort det (gått i brudd), sier han til TV 2.

FORSTÅR IKKE VAN AERT: Amund Grøndahl Jansen, som selv forsøkte seg i brudd på sjette etappe, er overrasket over taktikken til sitt tidligere lag, Jumbo-Visma. Foto: Thibault Camus

– Jeg skjønner at han ville av gårde hvis det var mulighet for en større gruppe, men jeg tror han brente seg litt da han gikk tre mann, der én (Jakob Fuglsang) slapp seg ned. Han kunne fått mye mer av å gjøre noe annet, fortsetter Grøndahl Jansen.

– Håpløst av van Aert

Også ekspertene er overrasket over Jumbo-Vismas taktikk og Wout van Aerts bruddforsøk.

– Det var håpløst at van Aert å gå av gårde med to andre ryttere. Da Jakob Fuglsang slapp seg ned, visste vi egentlig at selv ikke van Aert ville klare det, ser tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen på TV 2s Tour de France-sending.

– Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke sparte på kreftene for å kunne hjelpe sine kapteiner i morgen til Planche des Belles Filles. Det var en taktisk bommert igjen av Jumbo-Visma. Han brukte så mye krefter til ingen nytte, mener TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

– Van Aert var favoritt i nesten alle andre scenarioer enn det som oppsto. Sånn sett er det veldig rart at de bruker en av sine viktigste hjelperyttere på et så håpløst forsøk, men samtidig må jeg hylle det. Mannen i gul trøye satt solo med tre mil igjen. Det er enorm underholdning for oss som ser på, og det liker vi godt, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Se sjuende etappe på TV 2 og TV 2 Play fredag fra klokken 12.55.