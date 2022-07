Zelenskyj sørger over Boris Johnsons avgang

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ringte torsdag Boris Johnson for å uttrykke sin tristhet over den britiske statsministerens skjebne.

– Vi har alle mottatt denne nyheten med tristhet. Ikke bare jeg, men hele Ukraina sympatiserer mye med deg, sa Zelenskyj under samtalen.

Den ukrainske presidenten takket videre Johnson for hans støtte siden den russiske invasjonen.

Tidligere torsdag hyllet også Zelenskyjs nære rådgiver Mykhailo Podoljak den avtroppende britiske statsministeren.

– Takk Boris Johnson for at du innså hvilken trussel monster-Russland utgjør og for å alltid være i front med å støtte Ukraina, skrev han på Twitter.