Baarli om ny Farmen-rolle: –Jeg har særlig én fordel

TV 2-profilen lader opp til ny rolle som programleder for Farmen. Nå håper han på god mottagelse fra publikum.

Niklas Baarli (33) tar over stafettpinnen for Mads Hansen og trer inn i rollen som programleder for Farmen.

– Det er veldig stas å få lede Farmen. Prosjektet er enormt med masse mennesker og flinke deltakere. Farmen er et program som alltid leverer god underholdning. Det er en stor fjær i min hatt, sier Niklas Baarli til TV 2.

Da forespørselen kom, ble han overrasket.

– Jeg tenkte at de måtte ha ringt feil. Det var utrolig stas!

Ser på særlig én ting som en fordel

33-åringen fikk mye TV-tid da han selv var deltaker i Farmen kjendis i fjor. At han kjenner konseptet godt, ser han på som en fordel.

FORDEL: Niklas Baarli ser på det som en fordel at han selv var deltaker i Farmen kjendis. Foto: TV 2

– Jeg vet hva de går gjennom, og jeg kan relatere til at små ting fort blir store. Jeg vet hvor lei man kan bli av potet og korn. Også forstår jeg frustrasjonen rundt valg og hardt fysisk arbeid, sier Niklas Baarli til TV 2.

Men deltakelsen i reality-programmet var ikke bare stas. Baarli fikk mange kommentarer etter oppholdet på gården, noen mer negative enn andre.

Svarer på kritikken: – Blir litt lei meg

Nå håper han på en positiv mottagelse fra publikum.

– Jeg håper at seerne vet at jeg går inn i en helt annen rolle. Min oppgave som programleder er å lose deltakerne trygt igjennom programmet, og å få deres opplevelser til å komme frem og skinne.

Hva slags programleder Baarli vil bli, gjenstår å se.

– Jeg vil alltid prøve å være meg selv og gjøre rollen til min. Dette er jo en rolle som må følge deltakernes hverdag, så vi får se hvor mye plass det er til å personifisere den, sier han, og fortsetter;

– I denne rollen kommer jeg til å stille de spørsmålene jeg vil ha svar på. Jeg vil også grave litt ekstra hvis jeg føler at deltakerne ikke er ærlige. Jeg er nok relativt uredd og rett frem. Utover det skal jeg være blid og jovial.

SKILLER MELLOM ROLLENE: Niklas Baarli håper at seerne vil skille rollen hans som deltaker fra rollen som programleder. Foto: TV 2

Lader opp til den nye rollen

Rett rundt hjørnet ligger startskuddet klart for innspillingen av årets sesong.

– Jeg har møtt noen av deltakerne, resten har jeg lest meg godt opp på. Det virker som en fantastisk gjeng som kommer til å ha en veldig fin opplevelse sammen på gården.

For å lade opp til den nye rollen kjører Baarli en egen strategi før det hele begynner.

– Jeg har tatt meg en god ferie. Jeg prøver å ikke tenke for mye på rollen før jeg setter i gang på gården. Da blir rollen litt til mens vi holder på. Det er veldig flinke folk som jobber med dette og som har gjort det i mange mange år, så jeg lener meg på deres erfaring, sier han, og avslutter;

– Jeg tror det blir en sesong fylt av fine, triste og humoristiske øyeblikk, skapt av en gjeng som gjør sitt beste. Jeg gleder meg helt vilt til å komme i gang.