Nytt reality-konsept: Måtte ha flere psykologer

Mads Hansen avslører detaljer fra innspillingen av TV 2s nye storsatsning Forræder – et psykologisk spill som ble tøft for flere av deltakerne.

Mads Andre Hansen (38) er programleder for TV 2s nye storsatsing Forræder. Nå innrømmer han at konseptet ble tøft for kjendis-deltakerne.

Forræder er et helt nytt konsept, inspirert av et lignende program fra Nederland. Reality-programmet kommer i norsk drakt på TV 2 og TV 2 Play til høsten.

Spillmester

Hansen har fått rollen som «spillmester».

– Vi kaller det for spillmester fremfor programleder fordi det er et spill, vel så mye som et TV-program. Deltakerne er spillere. Jeg styrer reglene og bidrar med det til å dyrke den paranoide stemningen.

Forventningene til den ferske spillmesteren var mange før innspillingen av det nye konseptet.

– Jeg var spent på hvordan folk kom til å takle det å måtte lyve, og om de ville klare det uten å bli oppdaget. Jeg hadde forventninger til at deltakerne skulle bli oppslukt, men ikke så oppslukt som de ble. Det var flere som ikke sov fordi de tenkte spill døgnet rundt. Vi hadde psykologer som måtte inn fordi konseptet ble så altoppslukende. Alle forventningene mine ble overgått, sier Mads Hansen til TV 2.

Selv synes han at rollen passer ham godt.

– Jeg er egentlig en gjøglete type, så programleder er i så måte et stykke unna, men dette står mitt hjerte nært, fordi hemmelige oppgaver og spill alltid har interessert meg. Det mest utfordrende var det å være den eneste som visste hvem som var forrædere, i tillegg til forræderne selv, uten å kunne avsløre det for de øvrige. Jeg måtte dermed passe på alt jeg sa og ikke sa, for ikke å avsløre noe overfor spillerne. Jeg ble en slags skuespiller selv. Det var interessant.

Fra Farmen-gård til majestetisk villa

Hansen har ledet de to siste sesongene av Farmen. Nå sier han at det er gøy å få være med på noe nytt.

FARMEN: Mads Hansen var programleder for to sesonger av Farmen. Foto: Espen Solli / TV 2 NY ROLLE: Nå trives han i ny rolle som spillmester for Forræder. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg er smigret, samme som med Farmen. Det som er ekstra gøy med Forræder er at det er et nytt konsept. Da kan jeg være med på å forme programmet.

I Farmen jobbet han med mennesker som ikke er vant med kamera. Nå sammenligner han rollen i Farmen med sin nye rolle i Forræder, hvor deltakerne består av 20 kjente fjes.

– Det som er likt er at jeg må passe på å ikke avsløre noe til deltakerne. Forskjellen er at Farmen spilles inn over 11 uker, mens Forræder ble spilt inn på 11 dager. Det er også forskjell på deltakerne, sier han, og fortsetter;

– Farmen består jo av vanlige folk, mens deltakerne på Forræder er kjente personer. De som ikke er vant med TV er gjerne mer ufiltrerte, og de som er vant med det kan ofte være mer opptatt av hvordan de blir fremstilt, men de leverer også andre ting, da de vet mer av hva det går ut på. Det er både fordeler og ulemper, men det har ikke vært utfordrende med Forræder, fordi alle har vært veldig oppslukt av spillet.

Et sosialt eksperiment: Tøft for deltakerne

Forræder er inspirert av et lignende program fra Nederland. Det psykologiske spillet går ut på at 20 kjendiser flytter inn i Anders Jahres majestetiske villa i Sandefjord. De er spillerne. I villaen skal spillerne fullføre en rekke oppdrag og utfordringer, men tre av spillerne er valgt ut til å være forrædere. Disse har i oppdrag å villede og eliminere de lojale.

KJENDISER: Deltakerne i Forræder. Foto: Espen Solli / TV 2

Spillerne må jobbe sammen for å vinne den store premien. De lojale skal prøve å avsløre forræderne før de selv blir eliminert. Det er et spill der det gode står mot det onde.

Den ferske spillmesteren forklarer at han hadde lite kontakt med deltakerne bak kameraet, produksjonen gikk kledd i masker og det ble satt på musikk i villaen, alt for å bygge opp stemningen slik at spillerne skulle bli oppslukt av spillet.

– Man vil at deltakerne skal bli oppslukt av spillet, men man vil også at de skal ha det bra. Jeg tror samtlige elsket det, men midt oppi alt sammen måtte man finne en balansegang. Det var vanskelig å balansere og håndtere det, men redaksjonen var utrolig flinke.

Hansen sier at det hele minner om «et sosialt eksperiment, vel så mye som et spill». Han syntes det var spennende å observere hvordan spillerne reagerte på konseptet.

– På alle realityprogram har man psykologer, men her handler det mer om det mentale spillet. Det tok ikke lang tid før spillerne ble paranoide, noen havnet på legevakten på grunn av press, lite søvn og dehydrering. Forrædere hadde dårlig samvittighet for å lyve, og de lojale klarte ikke å tenke på annet enn spillet. Det var helt ut av en annen verden.

Han avslører videre:

– En av spillerne måtte ringe hjem til moren sin midt på natten for å høre en stemme de stolte på.

Selv har Hansen sett noen episoder av det som snart vil bli tilgjengelig på TV 2 og TV 2 Play.

– Det er unikt og annerledes. Det er noe helt annet enn hva folk er vant med å se på TV. Jeg vil anbefale det på det sterkeste, avslutter Mads Hansen til TV 2.