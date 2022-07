Medaljevinner dopet ned: – Aldri følt mer skam

Mary-Sophie Harvey skulle ut for å feire VM-bronse, men så ble alt svart.

– Jeg lurte på om jeg skulle legge ut noe om det. Men jeg har alltid vært transparent for omverdenen, og disse situasjonene skjer fortsatt alt for mye, så jeg kommer ikke til å holde kjeft om det, skriver kanadiske Mary-Sophie Harvey på Instagram.

Situasjonen hun beskriver skal ha tatt plass 4. juli, den siste dagen av svømme-VM i Budapest. Sammen med lagvenninnene fra Canada hadde Harvey sikret bronsemedalje på 4x200 i starten av mesterskapet. Den prestasjonen skulle endelig feires, men gleden ble fort til skam.

– Den siste kvelden av verdensmesterskapet ble jeg dopet ned. På det tidspunktet visste jeg ikke hva jeg hadde fått. Jeg husker først at jeg følte meg helt fortapt neste morgen, da jeg våknet med teamlederen og legen ved siden av sengen min.

– Jeg kan ikke huske noe fra klokken fire-seks den kvelden. I etterkant har jeg allerede hørt folk snakke om det, også dømmende. Jeg kan bare si én ting: Jeg har aldri følt mer skam enn nå.

Forslått

22-åringen forteller videre hvordan familien hennes også fort fikk nyss i at noe var feil. Dagen etter hendelsen nevnte moren at Harvey «så annerledes ut»

– Hun visste mye, men jeg følte meg også annerledes. Det føltes som om kroppen jeg var i ikke var min. Og sånn er det fortsatt. Jeg kom hjem og fant flere blåmerker på kroppen. Noen venner av meg fortalte meg etterpå at de måtte bære meg fordi jeg var bevisstløs. Kanskje det forklarer noen ting, men det fikk meg ikke til å føle meg bedre.

Harvey har lagt ved bilder av sine forslåtte knær, hvor man kan se flere blåmerker. Hun legger til at «jeg har andre blåmerker, men de var jeg ikke komfortabel med å dele». I tillegg til blåmerkene pådro kanadieren seg et forslått ribbein og en mindre hjernerystelse.

Skummel trend

Neddoping, eller «spiking», er langt ifra et nytt fenomen. Høsten 2021 skrev TV 2 om hvordan politiet i Storbritannia hadde mottatt oppimot 200 meldinger om neddoping på få måneder.

I april kom historien til Ida (19) frem i lyset. Tenåringen mente hun hadde blitt dopet ned på fest, og fortalte om hvordan hun hadde stoppet å puste på vei hjem. Psykologspesialist ved Blå Kors Borgestadklinikken i Skien, Mai-Britt Grøsfjeld, mente Idas symptomer stemte overens med party- og voldtekstdopet GHB.

– Når man gir andre GHB, som i dette tilfellet, risikerer en faktisk å bli en drapsperson. Grensen over til at det kan bli en overdose og dødsfall, er veldig smal og veldig uforutsigbar, sa Grøsfjeld til TV 2 i april.

Mary-Sophie Harvey mener også at «spiking» er et problem som blir for lite omtalt.

– Dessverre skjer dette mye oftere enn vi tror. Antall saker har steget faretruende de siste årene, men det snakkes fortsatt ikke nok om det. Det er vanskelig å hjelpe ofre og det er fortsatt alt for mange utenforstående som finner det nødvendig å fordømme ofrene.

– Til alle som leser dette, vær forsiktig. Jeg trodde også jeg var trygg, at det aldri ville skje meg. Absolutt ikke i selskap med vennene mine. Men det skjedde likevel... Hadde det bare vært noen som kunne ha advart meg på forhånd, skriver Harvey.