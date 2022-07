Familieferien kunne endt i tragedie – svaret fra hotellet provoserer

Som så mange andre hadde Elisabeth Arnesen og familien virkelig sett frem til årets sommerferie.

Sammen med ektemann og barna på ett og fire år, reiste hun nylig til idylliske Torremolinos utenfor Malaga på den spanske sørkysten.

Reisen ble planlagt litt i siste liten, men familien var likevel godt fornøyd da de ankom hotellet Palia Las Palomas, som ble bestilt via reiseselskapet TUI.

– Vi hadde virkelig gledet oss. Hotellet var fint det, og vi var veldig fornøyd da vi kom inn, forteller Arnesen til TV 2.

Tenkte på tragisk dødsfall

Familien ble tildelt rom i sjette etasje, med en stor balkong og flott utsikt. Arnesen, som beskriver seg selv som en «hønemor med høydeskrekk», fikk det for seg at hun burde sjekke at det var trygt for de små barna å oppholde seg på balkongen.

HØYT: Fra balkongen i sjette etasje hadde familien flott utsikt. Men hvor trygt var det for to små barn? Foto: Privat

– Det første jeg merket var at det ikke var mulig å låse balkongdøren. Det var heller ingen dørhåndtak, og den kunne enkelt bare dyttes opp, sier Arnesen.

Med en ettåring som nettopp har lært seg å gå, ga balkongen henne assosiasjoner til det tragiske dødsfallet til Chloe Wiegand (1), som mistet livet da hun falt gjennom et vindu i ellevte etasje på cruiseskipet Freedom of the Seas.

Gikk i tusen knas

Hotellbalkongen var inngjerdet av flere glassplater på 1x1 meter, og Elisabeth bestemte seg for å trykke litt på dem, for å sjekke at alt var trygt.

– Det er en typisk ting jeg gjør som får folk til å himle litt med øynene og kalle meg hysterisk. Jeg forestilte meg hva som var det absolutt verste som kunne ha skjedd, og det er jo at det skal skje noe med barna. De er små og det er ikke så mye som skal til før det går galt, forteller 31-åringen, som forsiktig presset på hver enkelt glassplate langs balkongen.

Balkongen var stor, og Elisabeth anslår at hun la lett press på 12 glassplater uten problem. Så kom hun til den trettende.

– Den løsnet og gikk i tusen knas. Jeg ble fullstendig sjokkert og tenkte: «Hæ?! For en gangs skyld har det absolutt verste som kunne skje, faktisk skjedd!».

KNUST: Slik så balkongen ut etter at Elisabeth la litt press på glassplatene. Foto: Privat

Heldigvis var denne delen av balkongen like over hotellets uteservering i femte etasje, så glassplaten falt ikke langt. Den knuste i etasjen under, uten å treffe noen. Elisabeth er likevel trygg på at fallet kunne fått store konsekvenser for to små barn.

– Det var sjokkerende. Det var ingen god følelse.

Likegyldig resepsjonist

Familien tok umiddelbart affære, og ektemannen gikk ned for å kontakte resepsjonen. Responsen fra de hotellansatte fikk småbarnsfamilien til å reagere.

– De var veldig likegyldige til hele situasjonen, og sa at det er sånt som skjer. De skjønte ikke hvor alvorlig det kunne ha vært, og sa at alle de andre hotellrommene uansett var fulle, så det var uaktuelt å flytte oss til et nytt rom.

Mens ektemannen var nede i resepsjonen, sendte Elisabeth bilder av balkongen til familien. De oppfordret henne til å umiddelbart ta kontakt med TUI, noe som fikk fart på sakene.

FARLIG: Det skulle ikke mye makt til før glassplaten ga etter. Foto: Privat

– Jeg fikk veldig mange reaksjoner fra familie og venner, som sa de ble kvalme og sjokkerte. Da jeg kontaktet TUI, var de veldig hjelpsomme. De ringte hotellet og etter et par timer ga de ansatte oss streng beskjed om at vi måtte forlate rommet med en eneste gang, sier Elisabeth.

De hotellansatte ga familien ett minutt på å pakke sakene sine, og etter dette ble rommet stengt. Mens familien flyttet inn på et nytt hotellrom, så de også flere sikkerhetsvakter inspisere balkonger og trapper rundt omkring på hotellområdet.

– Det virket som de hadde innsett alvoret, sier tobarnsmoren.

TV 2 har kontaktet Palia Las Palomas, men hotellet har ikke svart på henvendelsen.

Strenge sikkerhetskrav

Nora Aspengren er kommunikasjonssjef i TUI, og reagerer når hun får høre Elisabeths historie.

– Det er forferdelig å høre at dette i det hele tatt kan skje, sier Aspengren til TV 2.

Hun kjenner ikke til det spesifikke hotellet Elisabeth og familien sjekket inn på, men understreker at alle hoteller som inngår kontrakt med TUI plikter å følge selskapets «health and safety rules». Reiseoperatøren har også en egen avdeling som er dedikert til sikkerhet ved hoteller.

SJEF: Kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren, reagerer på Elisabeths opplevelse. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Uansett skal de selvfølgelig følge høyeste standard for helse og sikkerhet, spesielt for familiehoteller. Der er det folk som skal sjekke høyde på rekkverk, avstand på sprinkler og mye mer, det er veldig strengt.

Når TUI mottar meldinger om sikkerhetshendelser fra sine kunder, understreker Aspengren at selskapet tar affære.

– Alt rapporteres til sikkerhetsavdelingen vår, så dokumenteres dette så godt som mulig. Vi tar kontakt med det aktuelle hotellet og sørger for at det utbedres i henhold til våre sikkerhetsstandarder, forsikrer Aspengren.

Lykkelig slutt

For Elisabeth Arnesen og familien kunne ferien endt med en alvorlig ulykke. Etter å ha fått hendelsen på avstand, klarte både hun, ektemannen og barna å nyte resten av ferien på den spanske sørkysten.

IDYLL: Elisabeth Arnesen klarte å nyte resten av ferien uten dramatikk. Foto: Privat

– Vi vurderte først å bytte hotell, men etter to dager endte vi med at vi bare slo oss til ro. Vi klarte å nyte ferien, til tross for det som hadde skjedd.

Familien ble også kompensert av TUI som følge av hendelsen, og har nå et gavekort som kan skaffe dem en ny reise, forhåpentligvis med litt mindre dramatikk.

– Det var virkelig en trygghet å ha bestilt gjennom TUI. Men det viktige her er ikke kompensasjonen, men at det er trygt for barn å være på hotellet.

Kommer med oppfordring

Familien håper nå at andre turister kan lære av deres opplevelse.

– Det kan være lurt å ta et par minutter ekstra når man først kommer på hotellet og sjekke at alt er i orden. Når man har sjekket at alt er i orden, må man legge det fra seg og nyte ferien, avslutter Elisabeth.

Nora Aspengren i TUI sier at man i utgangspunktet ikke skal trenge å sjekke at hotellrommet er trygt, men at dette er opp til den enkelte gjest.

– Det kan selvfølgelig skje avvik og uhell kan skje. Jeg vil ikke si at man trenger å sjekke hotellrommet, men om det er noe du uansett tenker å gjøre, så gjør for all del det. Men vit at vi uansett gjør alt vi kan for å sikre at alt er trygt for deg og barna. Likevel kan vi aldri garantere at uhell ikke vil skje, sier Aspengren.