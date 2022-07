Slik blir været for juli-festivalene

Sommeren er høysesong for festivaler rundt om i hele landet. Men hvordan står det til med været?

I løpet av juli er det en rekke festivaler som skal gå av stabelen. Sommermåneden er også ofte forbundet med finvær og varme temperaturer.

Men bør du pakke med deg badetøy og solhatt eller regntøy og ullsokker? Vakthavende meteorolog i StormGeo, Olav Erikstad, gir oss svaret.

Stavernfestivalen

Arrangeres i Stavern 7.-9. juli.

FINT VÆR: – Ikke for varmt til å danse, sier meteorologen om været på årets Stavernfestival. Foto: akam1k3 / Michael Ray Vera Cruz Angeles

Om festivalen: Da Stavernfestivalen sist ble arrangert i 2019, fikk den over 60 000 besøkende. Populærmusikkfestivalen ble for første gang arrangert i 2001.

Været: – Der ser det bra ut og kan bli mellom 20 og 25 grader. Det er ikke for kaldt til å bo i telt, men fortsatt ikke for varmt til å danse. Dette er altså det jeg ville kalt et ideelt festivalvær, sier meteorologen.

Trænafestivalen

Arrangeres utenfor Helgelandskysten 7.-9. juli

FJELLSIDER: Trænafestivalen arrangeres mellom fjellene på Træna. Foto: Tore Meek / NTB

Om festivalen: En litt nordligere festival er Trænafestivalen. Den arrangeres langt til havs på en liten øy 33 nautiske mil fra Helgelandskysten. Festivalen feirer i år 20-års jubileum.

Været: – Her er det litt mer byger. Det vil si at når solen titter frem, gjelder det å utnytte seg av den. Kan også være lurt å ha med seg regntøy i sekken, siden været kan endre seg fort. Temperaturene vil ligge på mellom 10 og 15 grader, påpeker Erikstad.

Slottsfjell

Arrangeres i Tønsberg 13.-14. juli

TØNSBERG: I år har Slottsfjellfestivalen byttet lokasjon, og flyttet seg fra det tradisjonsrike Slottsfjellet. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Om festivalen: Slottsfjellfestivalen, tidligere arrangert på selve Slottsfjellet i Tønsberg, flytter i år ned mot brygga i Tønsberg. Rock- og popfestivalen har ikke blitt arrangert siden 2018.

Været: – Her ser det, i likhet med Stavernfestivalen, veldig bra ut. Det er fint vær, og temperaturene vil ligge på rundt 25 grader. Her er det ikke ventet noe nedbør, og stort sett fint vær.

Riddu Riđđu

Arrangeres i Manndalen i Kåfjord kommune 13.-17. juli.

ÅPNET FESTIVALEN: I 2013 var dronning Sonja i Manndalen og åpnet Riddu Riddu festivalen. Foto: Lise Åserud /NTB

Om festivalen: Riddu Riđđu er en internasjonal urfolksfestival som årlig finner sted i Manndalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Festivalen består av både konserter og andre kulturelle innslag og aktiviteter.

Været: – I Troms kan det bli bra, men det er mer usikkert. Det blir hvert fall ikke mye vind, men det kan nok sige inn en del byger fra havet. Her er det lurt å ta høyde for det meste av vær, forklarer meteorologen.

Moldejazz

Arrangeres i Molda 18.-23. juli

REGN: Også i år kan en forvent seg litt byger i mellom slaga på Moldejazz. Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Om festivalen: Moldejazz er verdens eldste jazzfestival i kontinuerlig drift. Festivalen har nærmere 120 konserter i løpet av uken og nærmere 500 artister inntar scenene.

Været: – Her blir det litt det samme som i Troms med at det kan komme en del byger. Her blir det mest sannsynlig normalt sommervær, og man skal ikke se bort i fra både sol og en regnbyge eller to, forteller Erikstad.

Vinjerock

Arrangeres ved Bygdin i Vang kommune 21.-23. juli.

PRIDE: I 2020 ble det arrangert en prideparade under Vinjerock i Jotunheimen. Foto: Heiko Junge /NTB

Om festivalen: I fjellheimen samles hvert år 3500 friluftsglade mennesker seg for en festival ved Jotunheimen. Festivalen har både musikkinnslag fra fjernt og nært og en rekke aktiviteter.

Været: – Her blir det ganske bra. Det mest problematiske her er ettermiddagsbyger, så det kan være lurt å i alle fall få med seg de tidligere konsertene her.

Høllafæst

Arrangeres i Svolvær i Lofoten 27.-28. juli.

FJELL: I majestetiske omgivelser arrangeres den populære festivalen Høllafæst. Foto: Dieter Betz / Scanpix

Om festivalen: På tre ulike scener på Svinøya, rett utenfor Svolvær, blir musikkfestivalen Høllafæst arrangert. Lokal mat og drikke kan i tillegg kjøpes fra boder satt opp i majestetiske omgivelser.

Været: – Så langt frem i tid er det vanskelig å si, men i Svolvær må man ta høyde for byger. Det blir nok mye av det været man har i nord om sommeren - litt varierende. Vanskelig å si noe om temperaturene også.

Månefestivalen

Arrangeres i Fredrikstad 28.-29. juli.

GAMLEBYEN: Festivalen i Fredrikstad er den meteorologen har best tro på at får finest sommervær. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Om festivalen: Månefestivalen er en musikkfestival som arrangeres i samarbeid med OBOS. I en rekke år holdt den til på Kråkerøy, men har de seneste årene blitt arrangert i Gamlebyen i Fredrikstad.

Været: – Av de stedene som får det varmest, så ville jeg tippet Fredrikstad. Med tanke på at det går mot slutten av sommeren, kan man regne med at det blir varmest og best vær der. Temperaturene kan ligge på mellom 25 og 30 grader, avslutter Erikstad.