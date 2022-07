Oppdaget cannabisplante i rundkjøring: – Ikke helt uvanlig

– Det er ingen tvil om at dette er en cannabisplante, Cannabis Sativa, ut ifra utseende og en kraftig cannabis-lukt, sier politioverbetjent Gunnar Foseid til TV 2.

Det var en bedrift som utførte landmåling som oppdaget den ulovlige planten i sentrum av Årnes.

Omkranset av mer hverdagslige buskvekster åpenbarte eksemplaret seg i en rundkjøring.

ILLEGAL: Cannabis-planten er ulovlig i Norge. Foto: Politiet

Kripos neste

Landmålerne tipset politiet. Torsdag ble cannabisplanten fjernet.

– Den vil bli tørket og sendt inn til Kripos for registrering og destruksjon, sier Foseid.

Hvordan planten endte opp i rundkjøringen er fortsatt et mysterium.

– Hvis publikum har informasjon eller tips rundt hvem som kan ha plantet den der, hvis den er plantet, så ønsker vi det, sier Foseid.

Kan være tilfeldig

– Det er ikke helt uvanlig at den dukker opp enkeltvis, som her på steder med ny jord, som et tilfeldig ettårig ugras, sier professor Yngvar Gauslaa ved NBMU til Romerikes Blad, som først omtalte det oppsiktsvekkende funnet.

Gauslaa forklarer til avisa at frø kan ha ligget i potter med innkjøpte blomsterplanter eller i tilkjørt jord.

Det er altså ikke gitt at noen har plantet den ulovlige planten med vilje.

– Den vil normalt ikke sette modne frø, og siden den ikke klarer norske vintre vil den ikke kunne etablere seg permanent, sier professoren til Romerikes Blad.

Cannabis-fakta Cannabis er et fellesnavn for de rusmidlene som utvinnes av en underart av hamp, Cannabis sativa, og varianten indica.

Planten dyrkes opprinnelig i varmtempererte strøk, spesielt i Asia, Nord-Afrika og Mellom-Amerika

Cannabis regnes som et narkotisk rusmiddel og er ikke lovlig i Norge.

Cannabis er det mest brukte illegale narkotiske stoffet i Norge. Kilde: SNL og NHI Norge

Ikke første gang

Foseid har jobbet i politiet i over 20 år, og sier de sjelden oppdager cannabisplanter ute i det offentlige rom, men det har skjedd før.

– Den ene gangen var det planter som ble funnet i grøfta langs en skogsbilveg her i Nes, sier han.

Den andre gangen var et fuglebrett involvert.

– Det ble funnet en rekke planter, som senere viste seg å stamme fra frøene ved et fuglebrett. Vedkommende som hadde ansvaret for fuglebrettet stilte seg uforstående til anklager om dyrking av cannabis.

Frøene var kjøpt inn hos Plantasjen, ifølge Foseid.

– På pakningen merket «Villfuglblanding mix» stod det at frøene kunne inneholde 60 prosent fettholdige frø som hamp- og solsikkefrø.

Han legger til:

– Som kjent er cannabisplanten en hamp-plante. Etter det jeg husker inndro Plantasjen denne spesielle mixen fra markedet etter dette.