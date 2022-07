Dette spår de om Boris’ fremtid

Storbritannia-ekspert Atle Wold ved UiO peker på at det egentlig bare var to mulige utfall for Johnson som statsminister:

Han kunne tviholdt på makten frem til det ble en ny mistillitsavstemning.

Eller han kunne trekke seg slik han gjorde torsdag.

Da hadde presset fra nære støttespillere blitt så stort, at Johnson bestemte seg for å gå av. Wold er glad for at det endte slik.

– Det er et mye bedre utfall enn om man hadde måttet tvinge han ut med ny mistillit.

Om Johnson kan overleve fallet politisk, strides imidlertid ekspertene om.

«Partygate»-skandalen og trakasseringsanklagene mot Chris Pincher er årsaker til at Boris' popularitet har vært i fritt fall.

– Umulig å fortsette

Selv om Johnson selv annonserte at han trekker seg, mener ekspertene at det ikke var frivillig.

– Han har neppe gått frivillig, men det har blitt umulig å fortsette når det blir så stort press. Når de nærmeste rundt han forsvinner, er grensen nådd for hvor lenge han kan klinge seg til makten, sier Storbritannia-ekspert Kristian Steinnes ved NTNU.

Det er fortsatt uklart hva som vil skje med den politiske toppledelsen de neste dagene, ukene og månedene.

– Jeg fortsetter til en ny leder er på plass, sa Johnson fra talerstolen da han bekreftet sin avgang.

Han kan fortsette statsminister og partileder frem til partiet har valgt en etterfølger, eller det kan oppnevnes en midlertidig leder og statsminister.

– Det endelige valget av ny leder vil trolig skje på landsmøtet i oktober. Han er administrerende leder inntil videre, gitt at partiet tillater at han fortsetter, sier Wold.

Storbritannia-ekspert Atle Wold ved UiO.

Karrieren som politiker

Wold mener Johnsons fremtid i politikken er usikker.

– Når du har vært statsminister og tapt i valg eller må tre av, er det vanlig at du går ut av politikken i Storbritannia. Men Johnson er ikke vanlig, så hva han kommer til å gjøre er ikke godt å si, sier han.

Han har en lang politisk karriere å se tilbake på. Før han ble statsminister, har han også vært ordfører i London og utenriksminister.

– Han har hatt alle toppvervene i britisk politikk. Jeg tror det blir vanskelig for han å fortsette som politiker etter dette, sier Steinnes.

Johnson gjorde et brakvalg i 2019 blant annet på grunn av sin folkelighet. Den siste tiden har misnøyen vokst i egne rekker.

– Et bevis

Storbritannia-kjenner og tidligere pressemann Per Edgar Kokkvold er ikke overrasket over at Boris Johnson til slutt måtte tre til side.

– Han var aldri populær blant sine egne, og ble partileder fordi de forsto at han var den eneste som kunne redde partiet. Og det gjorde han jo, men det ble en kostbar seier.

Kokkvold mener nemlig at mange som stemte på Johnson i ettertid begynte å angre på valget.

– For hele hans fortid er egentlig et bevis på at dette er en mann som ikke er egnet til å styre et land, sier han og peker på at Johnson gjennom hele karrieren har løyet og lagt skylden for ting over på andre.

Per Edgar Kokkvold mener det ikke er noen fare for at Boris Johnson blir helt arbeidsledig fremover.

Spår en rekke tilbud

Likevel mener Kokkvold at dette ikke er det siste britene har sett til Boris Johnson i den offentlige debatten.

– Han har skrevet bok om helten sin, Winston Churchill. Han kalte den The Churchill Factor og skrev den for å vise hvor lik han selv er Churchill. Og så har han sagt at han skal skrive bok om Shakespeare.

– Og uansett hvor upålitelig og tvilsom karakter han har, så kommer han til å få en rekke tilbud. Ikke minst som spaltist og forfatter. Ingen skal være bekymret for hans økonomiske fremtid i hvert fall.

Kokkvold er likevel ganske sikker på én ting:

– Han får aldri et politisk verv av nevneverdig karakter igjen. I så fall blir det i en bitteliten, konservativ, småby i dypeste Storbritannia.

– Parlamentarisme i praksis

Atle Wold ved UiO mener det vi har sett i Storbritannia torsdag, er britisk parlamentarisme i praksis.

– Det lar seg ikke gjøre å fortsette å regjere, hvis man ikke har flertallet i underhuset i ryggen, og det flertallet utgjøres i dag av det konservative partiet. Han er felt av sitt eget parti.

Hvem som vil bli Storbritannias neste statsminister, rår det fortsatt usikkerhet om, ifølge eksperter.

– Det er ikke en åpenbar kandidat slik situasjonen står nå. Det er mange aktuelle, men fortsatt ganske åpent, mener Wold.