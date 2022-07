Boybandet tar pause – turneen avlyst

Det amerikanske boybandet Why Don’t We har hatt stor sukess med låter som «Big Plans», «Don’t Wake Me Up» og «8 Letters».

Nå har bandet bestemt seg for å ta en pause, og den kommende turneen deres er avlyst.

Dette kunngjorde de selv på sin Instagram-konto for sine nesten åtte millioner følgere.

I innlegget forklarer de årsaken til pausen.

– På grunn av uforutsette omstendigheter knyttet til vår pågående juridiske kamp for å frigjøre oss fra produksjonsselskapet vårt, må vi dessverre avlyse vår kommende turne, skriver de i innlegget.

Vil bare lage musikk

Videre i innlegget skriver de at: «Alt vi noen gang har ønsket å gjøre i vår karriere, er å lage bra musikk og opptre for alle dere herlige mennesker».

Bandet skriver at de i lys av denne kunngjøringen tar en offisiell pause som band.

– Deres kjærlighet og støtte betyr alt for oss fem gutter. Vi elsker dere, avslutter de uttalelsen med.

Guttene har vært et band siden 2016, og har gitt ut to studioalbum. Etter planen skulle de turnere rundt i USA til høsten, men nå er den altså avlyst.

Problemer med tidligere manager

Sammen med uttalelsen delte bandet også deler av et opphørsbrev de hevder å ha mottatt fra deres tidligere produksjonsselskap, Signature.

KONFLIKT: Guttene tar pause grunnet konflikt med sitt tidligere produksjonsselskap. Foto: David Acosta / Pa Photos

I brevet fra selskapet ser det ut til at de nekter guttene å akseptere avtaler med «hvilke som helst andre arrangører eller steder for turneen».

Kunngjøringen av pausen kommer nesten et år etter at bandet delte en lang uttalelse der de anklaget tidligere manager i Signature for «mental, emosjonell og økonomisk misbruk».

De kommer tilbake

Etter annonseringen har flere fans tatt til sosiale medier for å vise sin støtte til bandet.

– De fortjener bedre, skriver en konto på Twitter.

Why dont we deserves soo much better than this shit — Hannah ♡︎‘s Louis (@habitfinelinehl) July 6, 2022

– De kan ikke ta en One Dirction. De MÅ komme tilbake, skriver en annen.

Flere fans var også kjappe til å poengtere hva som var grunnen til at de tok pause.

– De tar bare en pause fordi de er begrenset fra å gjøre noe som helst før dommen rundt konflikten kommer. De kommer til å komme tilbake.