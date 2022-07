Boris Johnson går av

Det har stormet rundt Storbritannias statsminister Boris Johnson de siste dagene. Stadig flere har forlatt regjeringen og andre posisjoner rundt Johnson, begrunnet med at de ikke lenger har tillit til Johnson.

Johnsons håndtering av «partygate»-skandalen, samt av trakasseringsanklagene mot konservativ politiker Chris Pincher, har vært medvirkende i at populariteten hans stadig har falt.

Torsdag ettermiddag kommer han med en uttalelse utenfor Downing Street, hvor han varsler at han trekker seg som statsminister og partileder.

Se uttalelsen i videovinduet over.

Johnson var 17 dager unna å ha vært statsminister i tre år.

– Verdens beste jobb



Avgangen kommer etter flere dager med mye motstand mot Johnson.



– Det er klart nå at de konservative parlamentarikerne mener det burde komme en ny leder av det partiet, og med det en ny statsminister, sier Johnson når han varsler avgangen.

Han sier han vil forbli statsminister til en ny leder er valgt, og kaller statsministerjobben «verdens beste jobb».

GÅR AV: Boris Johnson holdt avgangstalen utenfor statsministerboligen i Downing Street. Foto: Phil Noble / Reuters / NTB

Johnson sa senest onsdag kveld at han ikke ønsket å gå av.

– Grunnen til at jeg har kjempet så hardt de siste dagene for å holde på mandatet er at jeg har følt det som mitt mandat og min plikt, sier Johnson.

Johnson pekte torsdag ut en ny regjering etter at flere regjeringsmedlemmer har trukket seg den siste tiden. Denne blir stående til en ny statsminister er på plass.

Varslet mistillit

Opposisjonen varslet torsdag mistillitsforslag mot Boris Johnson dersom han ikke gikk av.

– Han må gå av helt og fullt, sier Labour-leder Keir Starmer til Sky News.

Også i eget parti har motstanden mot Johnson vært stor.

Det er nå åpent hvem som vil bli Storbritannias neste statsminister, men noen navn trekkes frem av ekspertene.