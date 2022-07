Norsk pilotleder: Vil fly tomme SAS-fly for å hente hjem passasjerer

Pilotforeningene i SAS Pilot Group har foreslått overfor SAS å gjøre unntak fra streiken for å hente hjem strandede utenlandsreisende.

– Vi åpner for å fly tomme fly til destinasjoner hvor det er passasjerer som ikke kommer seg hjem, sier leder Roger Klokset i SAS-flygerne i Norge til NTB.

Han bekrefter at det gjelder pilotforeningene i alle de tre skandinaviske landene.

Flyene vil ikke frakte folk fra Norge, Sverige og Danmark til andre destinasjoner, sier han videre.

– Vi tar sikte på å ferdigstille avtalen i løpet av dagen, sier han.

– Vi kjenner et stort ansvar mot våre passasjerer. Vi forstår at det er uunngåelig at våre passasjerer blir rammet av en streik, men vi piloter er alltid fokusert på å oppføre oss ansvarlig med passasjersikkerhet som høyeste prioritet, sier styreleder Martin Lindgren i SAS Pilot Group i en pressemelding.

Unntaket vil gjelde for en rekke charterdestinasjoner der det ikke er andre muligheter for komme seg hjem, heter i det i pressemeldingen.

Ba om unntak for å hente strandede

Det skriver Svensk Pilotforening i en pressemelding torsdag, ifølge Aftonbladet.

– Visse av våre destinasjoner er utilgjengelige og savner andre alternativer for reisende til å ta seg hjem. Situasjonen risikerer å bli uholdbar for våre charterreiser ved en langvarig streik, og derfor strekker vi ut en hjelpende hånd, heter det i pressemeldingen.