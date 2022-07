Kom to minutter for sent – måtte punge ut flere hundre tusen

Juventus-stjernene kom for sent til trening. Det kostet dem dyrt.

Juventus-spillerne Weston McKennie (23) og Wojciech Szczęsny (32) avslører i et intervju med den franske TV-kanalen Channel 4 at det ble en dyr lærepenge å komme for sent til trening i den italienske klubben.

Juventus-trener Massimiliano Allegri var lite fornøyd med at spillerne ikke møtte opp tidsnok.

– Vi måtte begge betale fordi vi kom for sent på trening. McKennie måtte betale mye mer enn meg, men kom mye senere enn meg også, forklarer Szczęsny.

– Det var dagen før kamp. Jeg måtte betale 40.000 euro (tilsvarer rundt 411.000 norske kroner) da jeg kom 113 sekunder forsinket. Da jeg så på klokka var den 18:01:53.

32-åringen avslører også lagkameratens forsinkelse.

– Et par uker senere ble han forsinket en time til trening. Allegri spurte meg da om hvor mye jeg betalte da jeg var forsinket, forteller han, men glemte å legge til en viktig detalj.

– Han glemte å si at han delte boten med noen andre som også var forsinket, så han betalte bare 20.000 euro, som tilsvarer rundt 206.000 norske kroner, forteller McKennie.

Dermed ble det dyrt for amerikaneren, ettersom treneren forverret straffen.

– Han måtte betale en bot på 50.000 euro (ca. 514.000 norske kroner) for sin forsinkelse, avslører Szczęsny.

McKennie kom til Juventus på utlån fra Schalke 04 høsten 2020, før han signerte en fireårskontrakt med klubben i mars 2021. Lagkamerat Szczęsny signerte for den italienske storklubben i 2017. Han spiller også for det polske landslaget.