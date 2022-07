To uker unna døden

– De sa det rett ut: «Gå å heng deg selv, din feite jævel. Du har ingen grunn til å leve.»

Mobberne står i sirkel rundt 14 år gamle Sander.

De dytter. Sparker. Hvert eneste friminutt forsøker han å rømme. Finne et gjemmested.

Men mobberne finner ham. Hver gang.

Ett år i forveien hadde det begynt i det små.

Han hadde alltid gjort som alle andre. Spilt fotball, gått på ski og spilt dataspill.

Men i overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen skjer det noe i Sanders hode.

TENKER TILBAKE: Sander Tørnby Høyer sliter fortsatt med å fullt ut forstå hva som egentlig skjedde for fem år siden. I dag har han blitt 19 år. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Kommentarene

Han føler seg hakket større enn de andre gutta i klassen og på fotballaget.

Noen småkommentarer her og der starter tankesirkler han ikke kommer seg ut av. I slutten av 8. klasse tar det helt av.

En gjeng på trinnet over har begynt å kommentere YouTube-videoene hans. Det tar ikke lang tid før de blir fysiske. Han får juling i skolegården.

Kommentarene de kommer med teppelegger Sanders hode.

– Selvbildet var i ferd med å bli ødelagt. Det var da jeg begynte å spise mindre.

Resultatene er umiddelbare. Responsen det samme.

«Wow, du ser bra ut». «Du har forandret deg skikkelig».

– Jeg husker jeg tenkte: «Ja, det er fint at jeg ser bra ut, men nå vil jeg gå ned enda mer.» Det virket for meg som at jo tynnere jeg var, jo bedre så jeg ut.

Mobbernes tone endret seg straks.

ÅPNER OPP: – Jeg hadde det helt jævlig, forteller Sander. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Nå var jeg for tynn. Jeg ble kalt et beinrangel. De sa jeg aldri kom til å få muskler.

Spiste sine egne negler

Når Sander tar sommerferie, bestemmer han seg for å motbevise mobberne igjen. Han skal bygge muskler. Bli sterk. Muskuløs.

I stedet skjer det motsatte.

– Jeg ble bare tynnere og tynnere. Jeg spiste jo ikke noe. Jeg gikk fra å kutte ett måltid, til å nesten ikke spise noe i det hele tatt.

De gangene han må spise, som for eksempel i familieselskaper, blir han ekspert på å skjule besettelsen sin.

– Jeg var livredd for kalorier.

Vekten raser nedover, men han føler seg fortsatt feit hver eneste gang han ser seg selv i speilet.

Sultfølelsen er ekstrem. Hele tiden.

– Jeg spiste mine egne negler. Neglene mine var så stygge, for jeg knasket på dem hele tiden.

FLUKTRUTEN: – Tegning var min rømningsvei. Alt av tid og rom ble borte. Jeg satt i flere timer, sier Sander. Her har han tegnet Nidarosdomen. Foto: Privat

Sander beskriver sommerferien i 8. klasse som «helt jævlig».

– Jeg hadde jo ikke noe i lagrene. Jeg ville trene masse, men de gangene jeg prøvde følte jeg at jeg skulle svime av allerede etter fem minutter. Det eneste jeg drakk var vann. Det var det som holdt meg i live.

Etter hvert la han merke til at hjertet oppførte seg annerledes. Smerter i magen dukket også opp fra tid til annen.

Bildet

Når sommerferien nærmer seg slutten, er foreldrene i villrede. På åtte uker har Sanders vekt gått fra 64 til 37 kg.

De har gjentatte ganger bedt gutten sin spise. Sander ser hvordan familien stresser. Det gjør vondt.

Likevel klarer han ikke gjøre noe med det. «Demonene» i hodet virker uovervinnelige.

Nå er moren oppriktig bekymret for livet til sønnen sin.

Hun tar et bilde av ham i bokseren. Forstår han ikke hvor tynn han er?

– Husker du hva du tenkte da bildet ble tatt?

– Ja, det gjør jeg. Og det gjør de rundt meg også. Når jeg viser mamma bildet i dag, husker hun godt hva jeg sa: «Æsj, jeg ser så feit ut. Jeg må ned i vekt.»

Han blir sendt til legen. Beskjeden han får der, kommer han aldri til å glemme.

– Han sa at om det hadde gått noen uker til, kunne jeg ligget i graven.

Verdiene i blodet hadde begynt å bli ødelagt. Etter hvert kunne organene sviktet.

Han synes fortsatt det er vilt å tenke på at han lot det gå så langt.

– Spesielt siden jeg hele livet har vært veldig redd for å dø. Det er ganske sykt at jeg trosset meg selv på den måten.

KONTRASTER: I dag er Sander frisk og har et helt annet forhold til mat og trening. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det var jo noe bare jenter fikk

Den brutale beskjeden ble vendepunktet i historien om Sander og anoreksi.

– Jeg utviklet det raskt, men kvittet meg med det rekordraskt. Jeg husker psykologene sa de aldri hadde sett noe lignende tidligere. Jeg var normalvektig etter nesten ett år.

Fem år har gått siden sommerferien Sander aldri kommer til å glemme.

Han har tidligere fortalt historien sin til Romerikes Blad, og er tydelig på hvorfor det har vært viktig for ham å stå frem.

– Det er et veldig tabubelagt tema. Da jeg ble syk, tenkte jeg at det ikke kunne være anoreksi. Det var jo bare noe jenter fikk, tenkte jeg. Det er viktig at folk ser at det er noe begge kjønn kan slite med.

ANOREKSI: Sander håper historien hans kan rette søkelyset mot menn og spiseforstyrrelser - og hjelpe andre som går gjennom det samme. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han beskriver kroppspresset i 2022 som ekstremt.

– Jaget etter drømmekroppen har gått for langt, fastslår han.

– Og det blir bare mer og mer. Sosiale medier er mye av grunnen. Folk jager etter et utseende som er umulig. De jager etter usunne idealer. Det var det som kickstartet det for meg også.

I dag drives han av å hjelpe andre. Han studerer fysioterapi på OsloMet og holder på med YouTube.

En av videoene hans, som viser hvordan han trente seg opp etter sykdommen, har fått over to millioner visninger.

– Det som er kult med den videoen, er at jeg får tilbakemeldinger fra folk som går gjennom det samme som meg.

– Da jeg var på mitt laveste og innså at jeg var syk, pleide jeg å se på slike videoer. Jeg husker ble så motivert. En av videoene så jeg flere ganger daglig.

– Folk tror det jeg har gjort er umulig

Treningen har alltid betydd mye for ham. I dag trener han seks til sju ganger i uken.

– Jeg har satt meg et sykt mål, røper han og smiler.

Sander har begynt med bodybuilding. En grundig plan, mange år fram i tid, er lagt.

– Om tre, fire år står jeg forhåpentligvis på en eller annen scene og konkurrerer. Jeg trener beinhardt og har god oppfølgning fra fagfolk.

ADVARER: – Jeg elsker å trene, sier Sander. Samtidig advarer han om hvordan kroppspresset har gått «altfor langt». Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Mange tenker at spiseforstyrrelsene fortsatt sitter i hodet mitt, men jeg trener kun på grunn av motivasjon. Jeg elsker det.

Han forteller om folk som snakker bak ryggen hans og nekter å tro at hans fysiske transformasjon er gjort som «ren».

– Samtidig tar jeg det som et kompliment. De tror jeg går på noe - at det jeg har gjort er umulig. Før var jeg opptatt av hva folk tenkte om meg, men nå gir jeg faen. Det er deilig.

– Det eneste som er dritt med det, er at de pisser på arbeidet jeg har lagt ned. Jeg har ikke tatt steroider.

SMILER IGJEN: Sander Tørnby Høyer priser seg selvsagt lykkelig over at han forsto alvoret i tide. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Er du noen gang redd for at spiseforstyrrelsene skal komme tilbake?

– Det er mange som spør, men svaret er nei. Det er jeg ikke. Jeg innså heldigvis tidlig at jeg var veldig syk. Det var helt sykt for meg å se folk i 60 og 70-årene som hadde slitt hele livet. Det gjorde meg også enda mer bestemt på at jeg ikke skulle ødelegge livet mitt.