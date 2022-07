Pogacar knuste rivalene og tok ledertrøyen: – Det er så vanvittig

Primoz Roglic startet spurten på den sjette Tour de France-etappen til Longwy, men landsmannen Tadej Pogacar svarte på overlegent vis.

– Det er så vanvittig, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Pogacar smadret konkurrentene på oppløpet, tok etappeseieren og rappet den gule ledertrøyen fra Wout van Aert.

– Det blir bare bedre og bedre for hver gang jeg vinner. I dag var en tung dag. De første to timene har ekstreme. Jeg tenkte at han (Wout van Aert) kom til å holde i mål, men hovedfeltet var sterkere, sier Pogacar i seiersintervjuet.

Sagan bryter inn i Edvald-intervju: – F**k!

Med seieren sikret Pogacar seg ti bonussekunder. Michael Matthews ble nummer to, mens David Gaudu fulgte på tredjeplass. Jonas Vingegaard kom på sjuendeplass, mens Roglic endte som nummer ni.

– Jeg er glad for seieren. Alt annet er en bonus. Vi tenker først på den (gule trøyen) de neste dagene, sier Pogacar.



Tadej Pogacar, som har vunnet Tour de France de to siste årene sammenlagt, leder årets utgave med fire sekunder ned til Neilson Powless. Det er 31 sekunder ned til Jonas Vingegaard på tredjeplass. Det er sju ryttere innenfor ett minutt.

– Han klarer seg fint på egenhånd. Han håndterer alt mulig terreng. Vi så det bare på brosteinen i går. Som regel er han bes oppover, så vi skal nok se at det blir flere etappeseirer når det blir kupert fremover, sier Alexander Kristoff til TV 2.

På hodet ut i grøften

Vill bruddkamp

Det var en vill kamp fra første tråkk om å komme med i bruddet. Alle de norske rytterne gjorde forsøk på å stikke av gårde, men ingen av dem satt med da et brudd lyktes etter om lag 80 kilometer med kamp.

Da kom Wout van Aert i den gule ledertrøyen av gårde sammen med Jakob Fuglsang og Quinn Simmons. På det meste fikk trioen et forsprang på om lag fire minutter, men med om lag 65 kilometer igjen til mål slapp Fuglsang seg ned til hovedfeltet.

Dermed var det van Aert og Simmons alene i tet inn på de siste milene av etappen, men med 30 kilometer igjen til mål ble Simmons parkert av van Aert, som lenge holdt en ledelse på ett minutt på feltet.

– Han er et monster på sykkelen, kommenterte TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Pogacars knockout

Wout van Aert var først over fjerdekategoristigningen Montigny-sur-Chiers, men hovedfeltet var kun 16 sekunder bak. Med elleve kilometer igjen til mål i Longwy var det imidlertid slutt for van Aert.

Opp tredjekategoristigningen Pulventeux gikk Alexis Vuillermoz til og fikk en luke på restene av hovedfeltet, men Edvald Boasson-Hagens franske lagkamerat klarte ikke å holde unna de største favorittene.

Her deiser det flere ryttere i asfalten

Sammenlagtfavorittene skulle være med på å kjempe om etappeseieren. Det var Primoz Roglic som klinte til først, men han måtte se Tadej Pogacar storme forbi og ta etappeseieren.

Wout van Aert klarte ikke å henge med da hovedfeltet suste forbi ham. Dermed mistet den belgiske stjernen ledertrøyen til Tadej Pogacar.

Edvald Boasson-Hagen var kun 14 sekunder bak gul trøye før starten på etappen, og han prøvde seg tidlig på å komme av gårde i brudd.

– Alt skulle klaffe om det skulle gått. I dag gikk det unna, og jeg hadde ikke sjanse i den bakken her. Det kunne gått om jeg hadde kommet meg i et brudd, men det var vel min sjanse til å komme i gul trøye i årets Tour de France, sier Boasson-Hagen til TV 2.

