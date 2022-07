TV-pensjonistene avslører nye realityønsker: – Skal slå hvem som helst

I TV 2-programmet Norges sprekeste kjemper ti treningsglade pensjonister om hvem som er sprekest.

Realityserien hadde premiere for kort tid siden og allerede er det flere deltakere som ønsker å ta TV-karrieren et steg videre. Blant disse finner vi Morten Kristiansen (71) og Mariann Stenbakk (77).

Selvsikker på deltakelsen

Da TV 2 møtte deltakerne under premierefesten, var Kristiansen optimistisk til en potensiell deltakelse i et annet program:

– Jeg håper de skal fortsette med 71 grader nord team. Da mener jeg at jeg og Linda Verde skal slå hvem som helst, sier 71-åringen.

Han mener at duoen har gode forutsetninger for å gjøre det bra i programmet. Kristiansen selv har drevet med langrenn i mange år og Verde er orienteringsløper.

71 GRADER NORD: Mens Morten Kristiansen er positiv til en deltakelse i 71 grader nord team, er Linda Verde skeptisk. Foto: Synne Moen

– Vi er flinke begge to. Hun har sagt at hun kanskje skal være med hvis jeg ikke prater så mye som jeg pleier, ler Kristiansen, og legger til:

– Jeg synes det er gøy å være med mennesker og utfordre meg selv. Jeg er jo sterk og trener mer enn de fleste. To til tre timer hver dag.

– Ikke min drøm

Verde på sin side er skeptisk til en slik deltakelse. For til tross for at terskelen hennes er lavere for å takke ja til et TV-tilbud nå, er det ikke 71 grader nord som er drømmen.

– Han tok opp temaet på feriekolonien og begynte å trekke inn meg som kartleser. Han er flink til å prate og prater mye om seg og sitt, forteller Verde til TV 2, og fortsetter:

– Men det er ikke min drøm, så jeg avviste det og sa at han må lære å holde munn først. Så det kommer aldri til å skje, ler hun.

Verde forteller at hennes første instinkt var å takke nei til Norges sprekeste. Hun tok dog en tenkepause og sier at hun overvant sine instinkter. I dag er hun glad for at hun ombestemte seg.

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det flere ganger. Jeg venter ikke på et tilbud, og om jeg får et tilbud så er svaret helt åpent.

Åpen for flere programmer

En deltaker som derimot er rykende klar for enda en TV-deltakelse, er Mariann Stenbakk. 77-åringen trener fem til seks ganger i uken, der løping er hovedfokuset. I hjembyen Moss blir hun gjerne omtalt som «løpedronningen».

– Jeg liker å trene og må ha et mål å trene frem til, sier Stenbakk, og påpeker at hun elsker å konkurrere.

Hun har nemlig vunnet NM 260 ganger og tar gjerne imot flere utfordringer i dag. Stenbakk har blant annet begynt på swingkurs, og en deltakelse i en dansekonkurranse på TV er ikke utelukket.

BEGYNNE FORSIKTIG: Mariann Stenbakks treningstips til andre er å komme seg ut av sofaen og begynne i det små. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes/ TV 2

– Hvis det blir tilbud for folk i voksen alder, så hvorfor ikke? Jeg kan jo prøve meg på det og.

– Hva med Skal vi danse?

– Ja, hvorfor ikke? 71 grader nord eller Farmen, eller hva som helst. Jeg slenger meg på.