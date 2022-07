Ulrikke Brandstorp røper bryllupsplaner

26-årige Ulrikke Brandstorp har de siste årene gjort seg bemerket både som artist og skuespiller i produksjoner som Melodi Grand Prix, Maskorama, Stjernekamp og Mamma Mia.

– Jeg har akkurat vært på ferie, så nå koser jeg meg veldig, og gleder meg sinnssykt til å synge i kveld, deler hun.

TV 2 møter den sprudlende sarpsborgjenta i skjønne omgivelser rundt Fredriksten festning før Allsang på grensen står for tur. 26-åringen smiler bredt der hun står med hunden Onyx – noe hun har god grunn til.

GULLSTRUPE: Sanger og skuespiller Ulrikke Brandstorp har hatt mye å henge fingrene i den siste tiden. På hjemmebane er hun nå også forlovet. Her avbildet under Allsang på grensens tredje sending. Foto: Thomas Andersen / TV 2

I løpet av den siste perioden har Brandstorp nemlig fått gestalte rollen som Sophie i musikal-suksessen Mamma Mia, og senest i mai ble hun forlovet med kjæresten Oskar Nordberg.

– Jeg lurte han til slutt. Jeg skal bli en «fru». Det gleder jeg meg veldig til. Veldig stas, sier hun, og viser frem forlovelsesringen på ringefingeren til TV 2.

Se intervjuet med Ulrikke Brandstorp i videoen øverst i saken, hvor hun avslører bryllups- og karriereplaner.

Frieri på piknik

Forlovelsen skal ha ligget i kortene en stund, men artisten hadde ingen anelse om når frieriet ville skje.

– Vi har jo snakket mye om at vi har lyst til å dele livene våre med hverandre, og så var det jo på toårsdagen, så jeg hadde jo et lite håp om at det kanskje kunne skje noe, men så ville jeg ikke bli skuffet heller, deler hun.

Blir dette årets sommerhit?

Brandstorp forteller videre at de var på piknik da tankene begynte å spinne.

– Jeg så han hadde noe svart i jakkelommen, og så tenkte jeg: «Herregud, hva er det?», men så var det bilnøkkelen, sier hun og ler, og fortsetter:

– Men så fridde han til slutt. Det var veldig romantisk og fint.

Drømmer om utlandet

Etter planen ønsker sangeren å stå hvit brud om to år.

– Det er litt for mange koronabryllup og andre greier som henger igjen, og så har vi lyst til å være forlovet litt, forklarer hun.

Det nyforlovede paret snuser på vielse i utlandet, men 26-åringen avviser gresk bryllup inspirert av Mamma Mia.

– Det blir nok ikke Hellas – det holder jeg til scenen. Blå dører og blå stoler – det tror jeg at jeg skal holde meg unna, sier hun lattermildt, og fortsetter:

– Kanskje Italia eller Portugal? Vi lusker og søker. Vi har tenkt til å reise dit for å få en følelse av det.

Brandstorp røper videre at hun allerede har tittet på brudekjoler i god tid i forkant.

– Jeg har sett, men det er to år til, så det er mye som kan skje, sier hun.

Wow! Se Kurt Nilsen fremføre magiske «She's So High»

Drømmebryllupet beskriver sangtalentet som en opplevelse fylt med mennesker hun er glad i.

– Det viktigste i et bryllup tror jeg er folkene. Det er jo livets fest, man skal feire kjærligheten. Og hvis jeg er heldig og får fint vær – og hvis jeg får gjøre det i utlandet, så er jeg litt ekstra heldig.

– Føler meg heldig

Før bryllup står for tur en gang i fremtiden, skal Brandstorp fortsette Mamma Mia-reisen en stund til. Etter 166 forestillinger ble det nemlig kjent at oppsetningen skal få skinne videre på Folketeateret i 2023.

– Det var helt utrolig rart, surrealistisk og magisk. Jeg føler meg veldig heldig som skal få oppleve det greske eventyret en gang til, sier hun, og fortsetter:

– Det er fantastiske folk, både på og av scenen, og jeg har faktisk ikke gått lei. Det trodde jeg ikke at jeg skulle si, men jeg tror det bare er noe med musikken. Det er umulig å ha en dårlig dag etter å ha gått derfra.

Overraskes av gammelt klipp: – Nei, nei, nei!

Planlegger MGP-comeback

Den driftige sangstjernen nøyer seg ikke bare med å opptre i musikal, hun sikter seg også inn mot å lage mer musikk og turnere ved juletider.

– Jeg skal i studio, ut på en liten juleturné og så prøver jeg å skrive en ny Melodi Grand Prix-låt, deler hun, og innrømmer videre:

– Det er vanskelig når man har vunnet én gang, og så legger man press på seg.

Brandstorp minner imidlertid seg selv på å senke skuldrene, og se hva som dukker opp i studio. I mellomtiden skal hun sove, lese, trene og ha litt fri.

– Det har jeg fortjent, sier hun blidt.

Se Allsang på grensen fredag klokken 21.50 på TV 2, og på TV 2 Play når du vil.