Tiltalt for drapet på Sunniva Borgen

– Statsadvokaten i Hordaland, Sogn og Fjordane har etter ordre fra riksadvokaten, tiltalt en person for drap etter at en kvinne ble funnet sterkt skadet i Åsane natt til 12. september 2021, heter det i en pressemelding utsendt torsdag formiddag.

Den skadde kvinnen, Sunniva Borgen, døde på sykehus fem dager senere av skadene.

I tillegg til å være tiltalt for drap, er mannen i begynnelsen av 30-årene også tiltalt for vold mot offentlig tjenesteperson og skadeverk, som skjedde i forkant av pågripelsen.

Den tiltalte mannen erkjenner straffskyld.

– Forferdelig urett

Den 29-åringen erkjenner straffskyld for drapet. Det har hans forsvarer Torbjørn Sognefest tidligere opplyst til TV 2.

– Han har forklart seg utfyllende for politiet, sa Sognefest, som ikke ønsket å gå inn på den tiltaltes motiv for drapet.

Sognefest understreker at den drapstiltalte 29-åringen er full av anger etter drapet, og at hans klient er forberedt på en lang fengselsstraff.

– Han ser frem til å få sin straff og sone for den forferdelige uretten han har begått, og legge dette kapittelet bak seg. Det er ingen som vil ha dette mer ugjort enn ham.

Saken vil bli berammet i Hordaland tingrett i løpet av kort tid.

Opprettet minnefond

I tiden etter drapet har de etterlatte ønsket at Sunniva skal huskes for hvem hun var og hva hun sto for, heller enn hva som skjedde med henne. Derfor har de opprettet Sunnivas minnefond for å hedre den avdøde. Beate Hamre er bistandsadvokat for familien, og ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

MINNER: På pianoet i stuen har familien satt opp en minnekrok for Sunniva. Foto: Elias Engevik/TV 2

Natt til 12. september våknet naboer til skrik og hyl fra Sunnivas leilighet i Åsane i Bergen. Her fant politiet Sunniva livløs, og den nå drapstiltalte 29-åringen ble pågrepet kort tid senere.

17. september døde Sunniva av skadene på Haukeland universitetssykehus.