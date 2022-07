– Hadde ikke noe valg

Tiden for Boris Johnson som Storbritannias statsminister er over.

Saken oppdateres.

– For to døgn siden var det de færreste som spådde dette, sier Harald Stanghelle, som er kommentator i Aftenposten.

Så valgte både helseminister Sajid Javid og finansminister Rashi Sunak å trekke seg fra sine politiske verv tirsdag.

– Med de to avgangene og deres begrunnelse, var det som å trekke en propp ut av en demning, og så brast demningen, sier Stanghelle.

De neste døgnene har det vært et mannefall rundt Johnson.

– Presset på at han skulle trekke seg ble umulig å stå mot. Selv de innerste støttespillerne så at han ikke hadde noe annet valg.

PRESS: Harald Stanghelle mener presset fra Johnsons nærmeste ble for stort til at han kunne fortsette som leder. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Knusende vandelsattest

Janne Haaland Matalary, som er professor i internasjonal politikk ved UiO, er enig i hva som ble utslagsgivende for Johnson.

– Når de to første ministerne gikk av, så begynte det å rakne. Som Labours Kier Starmer sa i underhuset: «Det er rottene som forlater det synkende skipet». Det er den samme desarmeringseffekten som skjer nå, og ingen tør være igjen, sier Matalary.

Begrunnelse til statsrådene som har trukket seg de siste døgnene, har vært at de har mistet tillitten til Johnson som leder.

Stanghelle synes særlig helseministeren begrunnelse var sterk å høre.

– Lederegenskapene til Boris Johnson er ikke gode nok, snarers tvert i mot. De sier nærmest i klartekst at de ser ingen grunn til at han skal forbedre seg, sier han.

Kritikken har gått på Johnsons skikkelighet, anstendighet og måten han har drevet landet på, mener Stanghelle.

– Det er en knusende vandelsattest over Boris Johnson fra noen som har sett han og hvordan han har drevet regjeringsarbeid på nær hold.

– Uryddig regjeringstid

– Det er ingen tvil om at det har vært en uryddig regjeringstid med mye skandaler. Det er knapt noen statsministre som har blitt tatt i så mye bløff løgn og har kommet unna med ting. Det er den manglende etikken som slår tilbake på Johnson, sier Stanghelle.

Sist i rekken av skandaler finner man «partygate», hvor statsministeren med flere arrangerte en rekke fester, mens resten av befolkningen satt koronafast hjemme.

– Han er litt av en overklassegutt som har kommet unna med det meste.

– Bryter de fleste regler

Storbritannia-kjenner og tidligere pressemann, Per Edgar Kokkvold, er ikke det spor overrasket over at Boris Johnsons tid som statsminister nå ser ut til være over.

IKKE OVVERRASKET: Per Edgar Kokkvold. Foto: TV 2

– Enhver annen leder ville ha gått av for lengst. Men Boris er noe for seg selv og bryter de fleste regler og oppfører seg ikke slik som andre politikere, kanskje med unntak av Donald Trump.

Kokkvold mener den britiske statsministeren ikke har noe annet valg enn å trekke seg.

– Når regjeringen tømmes og over 50 statsråder, statssekretærer og politiske sekretører har forlatt ham, så er det egentlig ikke noe annet å gjøre.

Så klart tegn for flere dager siden

Kokkvold peker blant annet på at også flere av de som normalt står ved Johnsons side, har bedt ham trekke seg.

Storbritannia-eksperten sier han skjønte at det gikk feil vei for Boris Johnson da han tidligere denne uken så opptak fra parlamentet.

– Da han ble latterliggjort og hudflettet av opposisjonen og også av noen av sine egne partifeller, mens resten satt tause og hørte på. Da er det slutt for enhver statsminister. Da kan man ikke lenger styre, og det er selvsagt på tide.