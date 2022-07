Disse kan overta som statsminister etter Johnson

Etter at over 50 politikere har forlatt Boris Johnsons regjering de siste dagene, melder flere britiske medier, blant andre BBC og Sky News, at Johnson kommer til å gå av som statsminister og partileder torsdag.

Johnson har vært under hardt press de siste månedene.

Usikkert om når han vil gå av

Det er derimot ikke sikkert at Johnson vil gå av umiddelbart. Blant andre BBC og The Telegraph skriver at Johnson vil trekke seg som partileder i dag, men sitte som statsminister til høsten.

Samtidig sier to tidligere ministere som står frem med anonymt til The Guardian at Johnson bør trekke seg umiddelbart.

– Han må trekke seg i kveld, Dominic Raab bør ta over, sier en kilde.

– Han må levere inn nøklene til kontorene i dag og gå. Så kan vi få inn en midlertidig statsminister, sier en annen.

Hvem vil ta over?

Spekulasjonene om hvem som tar over som Storbritannias statsminister er allerede i gang.

Professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary, sier at mange kommer til å bli trukket fram som potensielle arvtagere.

I en artikkel fra Reuters blir personer som utenriksminister Liz Truss, parlamentsmedlem Jeremy Hunt, forsvarsminister Ben Wallace, tidligere forsvarsminister Penny Mordaunt og nylig avgått helseminister Sajid Javid trukket frem.

– Sajid Javid er visstnok en favoritt, sier Haaland Matlary.

Javid trakk seg som helseminister i protest mot Johnson. Det samme gjorde Rishi Sunak, som inntil tirsdag var finansminister.

– Rishi Sunak har fått noen skraper i lakken på grunn av skatteplanlegging, sier hun, og understreker at det kan bli et problem hvis han skulle bli partileder.

KANDIDAT? Utenriksminister Liz Truss. Foto: Burhan Ozbilici / AP / NTB Les mer KANDIDAT? Parlamentsmedlem Jeremy Hunt. Foto: Hannah Mckay / Reuters / NTB Les mer KANDIDAT? Nylig avgått helseminister Sajid Javid. Foto: Henry Nicholls / Reuters / NTB Les mer KANDIDAT? Nylig avgått finansminister Rishi Sunak. Foto: Tolga Akmen / Pool / Reuters / NTB Les mer KANDIDAT? Forsvarsminister Ben Wallace. Foto: Daniel Leal / AFP / NTB Les mer

Matlary peker også på forsvarsministeren.

– Den eneste som virkelig er konsistent og klar som leder, er Ben Wallace. Han regnes også som en mulig avtaker, sier hun.

– Vi får helt sikkert en voldsom kamp om ledervervet og statsministerververt, det er helt klart, konkluderer Haaland Matlary.

Rykter om at Johnson lekket til pressen

Storbritannia-kjenner og tidligere pressemann Per Edgar Kokkvold mener lederspørsmålet nå er så åpent at han ikke engang tør å gjette.

– Jeg tror de hadde kastet ham tidligere om det hadde vært en opplagt arvtaker.

Også Kokkvold mener Sunak kunne vært en klar kandidat, om det ikke hadde vært for at også hans omdømme har fått seg en knekk den siste tiden.

– Han hadde kanskje vært en god arvtaker, men han mistet sin suverene posisjon dels fordi han ble bøtelagt sammen med Boris Johnson for disse «Partygate»-sakene, og dessuten fordi han styrtrike kone ikke har betalt skatt for sine inntekter i utlandet.

Storbritannia-eksperten forteller at det spekuleres i om Boris Johnson og hans folk hadde en finger med i spillet da skattefusket ble kjent.

– Det var merkelig at det ble kjent for offentligheten, og onde tunger, egentlig ikke så veldig onde tunger heller, mener at Boris og hans folk selv lekket det til pressen for å bli kvitt en utfordrer.

– Ekstremt åpent

Tidligere NTB-journalist og nå redaktør for britiskpolitikk.no, Trine Andersen peker på flere kandidater som kan ende opp som det konservative partiets nye leder. Samtidig mener hun alt kan skje.



– Det kommer alltid en overraskelse opp av hatten, men sånn det ligger an nå, så er det ekstremt åpent.



Storbritannia-eksperten peker på at partiet denne gangen står helt uten en klar arvtaker.



– Problemet til partiet er at de ikke har klart å samle seg om en kandidat som kan ta over, og det er derfor Boris Johnson har sittet så lenge. Sist var det liksom tydelig at Boris Johnson var arveprinsen, mens nå er det ingen Boris til å ta over etter Boris.



Andersen peker på følgende navn som mulige kandidater:



Liz Truss, utenriksminister i Boris Johnsons regjering



Nadhim Zadawi, som nettopp ble finansminister



Rishi Sunak, finansministeren som trakk seg fra jobben på tirsdag



Penny Mordaunt, handelsminister



Jeremy Hunt fra Theresa Mays regjering



Andersen mener det er helt umulig å spå hvem av dem det blir, eller om det blir en helt annen. Sist gang, da Boris Johnson ble valgt, var det ti kandidater som kjempet om vervet.



– Det er veldig vanskelig å peke på hvem som kommer til å ta over. Liz Truss er veldig populær på grasroten viser alle undersøkelser.



– Er Theresa May helt uaktuell?



– Det tror jeg man kan avskrive ganske trygt. Jeg tror ikke hun vil engang. Hun var kritisk mot Johnson for en stund siden, men jeg har merket meg at hun ikke har angrepet ham i det siste. Jeg tror nok hun blir sittende på plassen sin noen rader bak statsministeren.