Rundstjålet i ferieparadis mens de lå og sov: – Skremmende

De to familiene fra Vesterålen er overbevist om at de er blitt både overvåket og utsatt for organiserte kriminelle på ferien i Spania.

Denne uken er Kolbjørn Hoseth Larssen og kona Trude Iversen fra Vesterålen på familieferie i Playa Flamenca i Villamartin, sør for Torrevieja i Spania.

Med på samme turen er også Svein Roar Martinsen og hans famille. Til sammen er de et reisefølge på 15 personer med smått og stort.

Denne uken opplevde de å bli rundstjålet mens de lå og sov i den leide leiligheten.

– Det startet mandag morgen da minstemann våknet tidlig. Han stod opp for å se på nettbrettet sitt, men fant det ikke, forteller Kolbjørn Hoseth Larssen på telefon fra Spania til TV 2.

Han og kona stod opp og begynte å lete. Plutselig oppdaget de at dekslet til nettbrettet lå ute på terrassen. Der fant de merkelig nok også pengeboken til kona.

– Den er tom for penger, men alle kortene er der, forteller Hoseth Larssen.

Ekkelt og ubehagelig

De gikk inn igjen og så at mye mer var blitt borte. Til sammen er tre nettbrett, to kamera, en Iphone og penger stjålet.

Da bestemte de seg for å gå over til familien Martinsen, som bor vegg i vegg, for å spørre om de hadde sett noe mistenkelig.

– Når vi kommer dit, ser vi at det ligger en veske på terrassen deres. Den var tømt for alt av verdisaker, forteller Hoseth Larssen.

Ved nærmere ettersyn viser det seg at også familien Martinsen er blitt frastjålet verdisaker i løpet av natten.

Alt av merkeklær, penger og elektronikk som Airpods og flere nettbrett er borte.

LITEN HJELP: Det lokale politiet kom, men beklaget at det ikke kunne hjelpe de to familiene som var blitt rundstjålet av kriminelle. Foto: Privat

– Det er ekkelt og ubehagelig å tenke på at det har vært noen som har brutt seg inn i leilighetene våre mens vi lå og sov, sier Hoseth Larssen.

Svein Roar Martinsen er enig.

– Det er litt skummelt å tenke på. Vi har mistet en del av eiendelene våre, og en del bilder som ikke kan erstattes. Dette har nå tatt bort en del av friheten med å være på ferie, sier Svein Roar Martinsen.

Organisert og planlagt

Kvelden før satt de oppe til etter klokken to på natten. Denne kvelden la også kona til Svein Roar Martinsen seg på sofaen i stua for å sove.

Der sov hun samtidig som uvedkommende har brutt seg inn i leiligheten.

– Det er ubehagelig at banditter har vært der. At hun lå i stuen er nok også medvirkende til at noe teknisk utstyr fortsatt er her, forteller Martinsen.

Leiligheter har de leid på Airbnb. Til sammen er det rundt 40 leiligheter i det samme område.

Kolbjørn Hoseth Larssen er overbevist om at det to familiene ikke var noen tilfeldige ofre.

– Det hele virker veldig godt planlagt og organisert. Det virker som at gjerningspersonene har spanet på oss. Dette har skjedd inne på et område som er inngjerdet med lås, og som vi trodde var trygt, forteller han.

De er overbevist om at skyvedørene fra terrassen og inn til leilighetene var låst da de gikk inn for å legge seg.

– Ved nærmere undersøkelser ser vi at det er brukt verktøy på skyvedørene for å kunne bryte seg inn, forteller han.

PÅ FERIE: Familiene Hoseth Larsen/ Iversen og Martinsen prøver nå å nyte resten av ferien så godt som mulig. Foto: Privat

– Det er skummelt å tenke på hvor lett de tok seg inn. Man får flere tanker i hodet. Hva om vi hadde tatt de på fersk gjerning? Var de mange, og hva om de hadde våpen?, spør Martinsen.

De to familiene tok kontakt med det lokale politiet som kom til leilighetene. Der var det lite hjelp å få.

– De orket ikke engang å se nærmere på dørene som var brutt opp. De spurte bare hva det var som hadde skjedd. De forklarte at de beklaget, og at de ikke kunne gjøre noe mer, forteller Svein Roar Martinsen.

Da de dro til politistasjonen for å anmelde tyveriene, fikk de et nytt sjokk.

Ikke overrasket

På stasjonen var det litt av et trykk med fortvilte turister i samme situasjon.

– Der traff vi flere nordmenn, svensker og dansker. Vi fikk høre at det var flere nordmenn i samme området som har opplevd og blitt ranet på samme måte som oss, forteller Hoseth Larssen.

Det er store verdier som er borte.

– Jeg tror nok at politiet vet av vi nordmenn er godt forsikret, så da er det bare papirarbeid for å kunne vise frem til forsikringsselskapet, sier Martinsen oppgitt.

Redaktør Terje Aspdahl i SpaniaAvisen.no er ikke overrasket.

– Dette er organiserte kriminelle som slår til mot mange samtidig. Når det kommer nye nordmenn eller turister hit, så blir de ofte utsatt for innbrudd. Jeg er sikker på at de er blitt overvåket og spanet på. Det er profesjonelt utført, og de tar det som er lett omsettelig, sier Aspdahl.

Han har ikke hørt noe om at det er en ny tyveribølge som er under oppseiling i og rundt ferieparadiset Torrevieja nå.

ADVARER: – Det har vært flere år uten turister nå, og når nordmenn kommer tilbake, kommer også de kriminelle, sier Terje Aspdal, redaktør i SpaniaAvisen Foto: Privat

– Dette er de to første hendelsene jeg har hørt om denne sesongen, men så har det vært to år med pandemi og lite nordmenn og turister. Det er først nå når det er en kraftig økning i ferierende at også interessen fra de kriminelle øker, sier Aspdahl.

– Har du noen råd til ferierende nordmenn?

– Nordmenn og turister må være mer oppmerksomme. Det er lett å glemme seg når man er på ferie. Man overser de mest elementære ting selv når man er i butikken, sier Terje Aspdahl, redaktør i SpaniaAvisen.

Kraftig økning

Forsikringsselskapet Gjensidige merker veldig godt at nordmenn har begynt å feriere igjen.

– Vi ser at det har vært en kraftig økning i saker der nordmenn har blitt ranet eller svindlet. Det vi også ser er at tyvene har blitt frekkere og tar mer sjanser nå enn tidligere, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Reiselivet har ligget nede i to år, men nå er både turistene og de kriminelle tilbake.

– Bander er svært godt organiserte og samarbeider. De vet at nordmenn har mye verdier med seg på ferie og at de derfor er svært attraktive for tyver i utlandet, sier Voll.

Han har klare råd.

– Ikke vift med «flagget» om at du er norsk. Legg de dyreste tingene dine igjen hjemme når du drar på ferie, og ikke legg fra deg mobiltelefonen på et synlig sted. Husk at en telefon har store verdier, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Noen dager etter hendelsen er fortsatt familiene Hoseth Larssen/ Iversen og Martinsen preget over det som har skjedd.

Fortsatt preget

– Jeg var litt skjelven dagen etter. Du begynner å tenke i ettertid at det har vært folk inne i leiligheten vår. Nå er jeg mer sint over at noen kan gjøre noe slikt. Det gjør noe med trygghetsfølelsen, sier Kolbjørn Hoseth Larssen.

– Jeg ser jo at ungdommene er blitt mer forsiktige. De får ikke sove før de er helt sikre på at alt som kan låses, er låst. Det er skummelt å tenke på hvor lett de tok seg inn, sier Svein Roar Martinsen.

Familien roser forsikringsselskapet for god hjelp.

– Forsikringsselskapet Tryg har bedt oss om å slappe av og nyte resten av ferien. De var veldig forståelsesfulle over den situasjonen vi har havnet i, sier Hoseth Larssen.

Som om ikke dette er nok.

Hjemreisen i neste uke går med streikende SAS, og hvis det ikke blir en løsning der, kan de bli store problemer med å komme seg hjem.

– Den bekymringen tar vi da. Nå skal vi prøve å nyte resten av ferien, forteller Hoseth Larssen.