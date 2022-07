Dette er Boris Johnsons største skandaler

Storbritannia-ekspert og førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Øivind Bratberg, trekker frem noen av skandalene som preget Johnsons statsministerperiode.

1. «Partygate»

Boris Johnson havnet i hardt vær da det i januar ble lekket flere bilder av den britiske statsministerens fester fra Downing Street.

Festene var stikk i strid med reglene Johnson selv ba det britiske folket om å følge og skapte store reaksjoner blant folk flest.

Bratberg forteller det skal ha vært gjentatte tilfeller av fester og sammenkomster, både på statsministerens kontor og i statsministerboligen.

Dette var i strid med de nasjonale retningslinjene og var noe resten av samfunnet kunne straffedømmes for.

– Dette er nok det mest alvorlige av alle skandalene forbundet med Johnsons tid, forteller Bratberg.

2. Korrupsjonsskandalen

Boris Johnson havnet igjen i søkelyset da en av hans egne parlamentsrepresentanter ble beskyldt for partikorrupsjon.

Det var i fjor at Johnson skal ha forsøkt å tvinge parlamentsmedlemmer i det konservative partiet til å stemme for en oppheving av suspensjon mot et annet partimedlem.

Owen Paterson var anklaget for alvorlige brudd på lobbyregler og hadde derfor fått en 30 dagers suspensjon.

LOBBYBRUDD: Owen Paterson skal ha begått alvorlige brudd på lobbyreglene. Foto: Stefan Rousseau

Paterson gikk senere av, men Boris Johnson fikk krass kritikk for å støtte Paterson altfor lenge.

3. Leilighetsoppussing i Downing Street

Blant de første skandalene kom som følge av Johnsons oppussing av statsministerboligen.

Påstandene kom etter meldinger statsministeren skal ha sendt på WhatsApp, hvor han etterspurte økonomiske midler til å pusse opp leiligheten sin.

Meldingene skal ha vært sendt til en av støttespillerne i det konservative partiet.

FØRSTE SKANDALEN: Allerede tidlig i statsministerkarrieren til Johnson ble det en skandale knyttet til oppussing av leiligheten i Downing Street. Foto: Paul Childs/Reuters

Da Johnson ikke selv rapporterte om donasjonene, ble det konservative partiet bøtelagt 17 800 pund som følge av hendelsen.

– Dette føyer seg inn i rekken av en del saker hvor de personlige og politiske domene er flettet sammen på uklare og tvilsomme måter.

Han legger til:

– Og også mange tilfeller hvor han har snakket mindre enn sant i uttalelser han har gitt i offentligheten, sier Bratberg.