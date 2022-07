Møter EMs svakeste lag: – Åpningskamper er tøffe uansett

Se Norge-Nord-Irland på TV 2 og Play fra klokken 19.00!

Det norske landslaget valset over Nord-Irland i kvaliken til EM, men de kampene ble spilt helt tilbake i 2019.

Derfor er det trolig et annet Nord-Irland som står på motsatt side torsdag kveld.

– Vi hadde to ganske komfortable seire over dem i kvaliken, men det har skjedd veldig mye med dette laget. De har jobbet etter en litt mer tydelig idé, synes jeg. De har utviklet seg enormt, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Måtte legge seg langflat etter dette

Tidligere torsdag skrev TV 2 om Nord-Irlands oppladning til mesterskapet. Landslagssjef Kenny Shields samlet 22 ikke-profesjonelle spillere til en syv måneders lang oppkjøring til EM.

De 22 spillerne ble betalt av fotballforbundet, slik at de kunne leve som profesjonelle og ta seg fri fra jobbene sine.

– Vi er nødt til å gjøre ting sammen. Det gjelder å gå ut og klare å slippe ned skuldrene, men samtidig være jævlig skjerpet, sier Norges svenske sjef.

– Nerver og spenning knyttet til kampen

Norges første motstander er det lavest rangerte laget i mesterskapet. Nord-Irland. Omtrent halvparten av landslaget består av ikke-profesjonelle fotballspillere.

Kun fem av spillerne til Nord-Irland lever av fotballen og spiller utenlands. Disse spillerne var ikke med på den syv måneder lange oppkjøringen.

– Jeg føler mye har skjedd siden sist vi møtte dem. Først og fremst synes jeg det er kult at Nord-Irland har kommet seg til mesterskapet. En åpningskamp i EM er tøff uansett hvem man møter. Det er nerver og spenning knyttet til en slik kamp, så handler det om hvem som håndterer det best, sier landslagskaptein Maren Mjelde til TV 2.

PÅ PLASS: Det norske landslaget er på plass på St. Marys, hvor de spiller sin første EM-kamp. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Norge slo Nord-Irland 6-0 to ganger i kvaliken, men det norske landslaget tar lite hensyn til det før åpningskampen.

– Vi går ikke inn i kampen og tenker at vi har slått dem 6-0 før. De har hatt samme trener over en lengre periode og de har utviklet seg. Vi tar dem på alvor og er skjerpet, sier Anja Sønstevold til TV 2.

Mener det er både fordeler og ulemper ved det

Å kunne samle store deler av landslaget til en syv måneders treningsleir er trolig noe de fleste andre landslagstrenere misunner, Shields. Men for Norge hadde det vært umulig.

– Det er slikt man kan gjøre når man har spillerne tilgjengelig. Vi har spillere i både norske og utenlandske klubber.

Sjögren understreker at han tror det er bedre over tid å ha spillerne i gode klubber.

– Men det er klart at å kunne samle et lag og jobbe med dem mer eller mindre som et klubblag, det er klart at det har sine fordeler. Det finnes nok både fordeler og ulemper om det.

Sjögren bekrefter overfor TV 2 at Anja Sønstevold og Syne Hansen er klar til kamp. Det betyr at samtlige spillere i den norske troppen er tilgjengelige.