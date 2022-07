Isla (2) er Mensas yngste medlem

Isla McNabb fikk tidlig interesse for bokstaver, og etter hvert skjønte foreldrene at datteren deres kunne mer enn de fleste toåringer.

Amanda og Jason McNabb fra Louisville i USA fant plutselig flere lekebokstaver rundt i huset, som var satt sammen til ord.

Ved siden av sofaen lå blant annet bokstavene S-O-F-A. Ved siden av katten deres lå bokstavene C-A-T.

Etter hvert skjønte de at det var deres to år gamle datter, Isla McNabb, som sto bak, skriver The Washington Post.

Tok IQ-test

Foreldrene bestemte seg for å la datteren ta en IQ-test etter en samtale med doktoren, for å se hva resultatet ble.

– Jeg sa: «La oss se hva som skjer og hvor smart ungen er», sier mamma Amanda i et intervju med CBS News.

Vanligvis gir man ikke IQ-tester til unge barn, men i mai gjennomførte Isla testen i en alder av to år.

Resultatet var bedre enn foreldrene ventet: Isla havnet blant topp én prosent av befolkningen.

Det førte til et medlemskap i Mensa - en interesseorganisasjonen for mennesker med høy IQ. Nå er hun det yngste medlemmet i organisasjonen, skriver The Independent.

BOKSTAVER: Isla McNabb ble tidlig glad i bokstaver og ord. Nå er hun medlem av Mensa som toåring. Foto: ENEX /CBS

For å bli medlem av Mensa må du ha en IQ på minst 130 med standardavvik 15, noe som plasserer deg blant de to prosentene med høyest IQ, skriver Mensa.

Fortsatt et barn

Faren til Isla, Jason, forteller at han merket noe var annerledes de første årene av datterens liv. Rett før Isla ble to i november, hadde hun lært seg å si lyden til flere bokstaver på egenhånd.

På toårsdagen fikk hun et nettbrett i bursdagsgave, slik at hun og faren kunne øve videre på å sette sammen bokstaver til ord.

Hun plukket ting fort opp, og det tok ikke lang tid før hun så kunne lese i bøker. Vanligvis lærer de fleste barn å lese når de er rundt seks eller syv år.

Toåringen begynte også å telle etter hvert og mestrer enkel matematikk.

Selv om Isla er et geni, er hun også et vanlig barn. Hun liker flere barneprogram, å legge puslespill og å leke ute.

– Hun kan lese bra for alderen sin, men vi jobber fortsatt med pottetrening, så hun er fortsatt en vanlig toåring, ler pappa Jason.