Trygve brukte ni timer og 45 minutter på å få tak i SAS

Mens han ventet på at SAS skulle ta telefonen rakk familiefaren å jobbe, se Tour de France, spise middag, gjøre husarbeid og se et par episoder på Netflix. Så ble samtalen brutt.

Da pilotstreiken i SAS ble et faktum mandag, spolerte det ferieplanene til tusenvis av nordmenn.

I etterkant av dette har kundesenteret hos SAS opplevd enorm pågang, og mange kunder melder om ekstremt lange telefonkøer for å komme gjennom til en kundebehandler.

En av dem som har brukt en smule mer tid enn han hadde regnet med, er Oslo-mannen Trygve Kvarme. Det siste døgnet har han brukt til sammen ni timer og 45 minutter på telefon til selskapet.

– Tenkte «dette tar tid»

Med pilotstreiken ble det nemlig klart for familien på fire at reisen med SAS til Malaga denne uken ikke ville bli noe av. Kvam tok derfor en telefon til flyselskapet for å endre reisen. Syv timer og 43 minutter senere ble samtalen brutt.

Kvam tror det ble brutt fordi kundesenteret stengte ved 23-tiden. På de snaue åtte timene han hadde vært på tråden til SAS ramser han opp en rekke gjøremål han rakk å gjøre imens.

– Jeg begynte å ringe mens jeg var på jobb, og tenkte at «dette tar tid» og hadde samtalen på handsfree-en i bilen i bakgrunnen. Og da jeg kom hjem så jeg på Tour de France, spiste middag og ryddet inn i oppvaskmaskinen. Og så så jeg noen episoder på Netflix.

Kona måtte ta over

I 21.30-tiden skjedde det ifølge Kvam noe i den andre enden. En kvinne svarte og satte ham videre.

– Da hun satte meg videre kjente jeg litt på motivasjonsproblemene, og kona tok over.

Det gikk altså ytterligere halvannen time fra samtalen ble satt videre til det så ble brutt.

Torsdag morgen hadde Kvam på vekkerklokken ekstra tidlig for å prøve igjen.

– Jeg begynte å ringe klokken seks, og ringte i to timer og to minutter før de tok telefonen. Det ironiske er at det tok 30 sekunder å flytte flighten.

Nå venter en ny telefon til SAS

Kvam forteller at den danske kundebehandleren var hyggelig og hjelpsom, men at ting kanskje gikk litt fort.

– Før jeg rakk å si at jeg ville endre tilbakereisen også, siden vi må fly ned en uke senere enn planlagt, hadde han ønsket meg en god dag videre og lagt på. Så jeg må faktisk ringe igjen, forteller Kvam.

Han har ennå ikke stålsatt seg for den samtalen, og sier det trolig ikke blir i dag.

– Jeg får se om jeg orker i dag eller om jeg gjør det i morgen. Jeg tror det blir i morgen.

Aller helst skulle han sett at SAS ringte ham.

– Bruker ferien min på dette

I kommentarfeltet under et innlegg med informasjon om pilotstreiken på Facebook-siden til SAS har mange irriterte kunder delt sin erfaring med å ringe til flyselskapet i disse dager.

– SAS er umulige å få tak i. Jeg har prøvd chat og telefon. Bruker ferien min på dette, skriver en.

– Vi har nå brukt seks timer av ferien vår på å sitte i telefonkø. Vi har ringt opp tre ganger og sittet i kø to timer av gangen, for at det så blir lagt på. Hvordan kan man så få tak i dere, SAS?, spør en annen.

Mange har også delt skjermdumper av telefonsamtaler til de ulike SAS-numrene i Europa, felles for dem alle er at samtalen har vart i flere timer.

I kommentarfeltet henviser SAS til at det også er mulighet å ta kontakt med dem via et skjema på nett.

BEKLAGER: Tonje Sund, pressesjef i SAS. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

SAS: – Beklager

I en e-post til TV 2 skriver pressesjef i SAS, Tonje Sund, at de er kjent med at mange har opplevd lange telefonkøer for å få svar fra SAS.

– Vi beklager virkelig lang ventetid. Det er kalt inn ekstra ressurser på alle områder der det er mulig, men dette er en ekstraordinær situasjon og en streik som treffer svært, svært hardt. Og antallet passasjerer som er påvirket er skyhøyt. Så vi kan bare beklage til alle kunder som er berørt. Det er call-back/chat-løsninger for å gjøre det enklere for de som vil komme i kontakt med oss, skriver Sund.

Videre kommer SAS med tre punkter over rettighetene de berørte passasjerene har ved kanselleringer, og hva de bør gjøre:

1. Kansellere billetten og få den refundert. Dette kan gjøres på SAS.no. Dersom reisen er bestilt via et reisebyrå eller en turoperatør, anbefaler vi at du tar kontakt med disse direkte for raskest mulig prosess.

2. Dersom du ønsker å endre reisen din til et senere tidspunkt, kan du kontakte kundeservice etter at streiken er over. For alle reservasjoner gjort av SAS, vennligst besøk sas.no for kontaktinformasjon. Dersom du har booket gjennom et reisebyrå anbefaler vi at du kontakter byrået direkte for informasjon vedrørende dine ombookingsalternativer med SAS. Charterreiser har rutenummer SK7000-SK7999.

3. Dersom du må reise, for eksempel om du er strandet på din destinasjon, kan du ordne med alternativ transport på egen hånd og søke om refusjon fra SAS. Dersom vi ikke klarer å booke deg om til en flyvning som omtrent tilsvarer din opprinnelige avgangstid kan du bestille hos et annet flyselskap, ta tog, buss eller leie en bil. Vi refunderer da differansen av kostnaden til ny alternativ transport under sammenliknbare transportvilkår og din ubenyttede SAS-billett. Om du velger å bestille ny transport, husk på å kansellere billetten din med SAS for å få den refundert.