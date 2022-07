Uløst potetmysterium: – Kreativt fokus på ødelagt vei

– Normalt får man en bøtte med svinkjeft for et slikt hull, men her ser det ut som om noen har gjort det på en annen måte og med et annet fokus, sier Kent Kristoffersen (41) til TV 2.

Han er kjøpmann på den lokale Rema 1000-butikken i Leknes og fikk seg en overraskelse da han kjørte til jobb torsdag morgen.

Et hull midt i veien var fylt opp med alt annet enn asfalt.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

Ikke første gangen

Denne morgenen var hullet blitt fylt opp av en potetplante.

– Jeg kjører den veien til jobb. De må ha vært tidlige på an for allerede kvart på seks var det ferdig plantet i morges, sier Kristoffersen.

KREATIV PLASSERING: Kent Kristoffersen jobber på Rema 1000 rett ved veien og synes potetplanten er en kreativ tanke. Foto: Kai Nikolaisen / Lofotposten.

Kjøpmannen er sikker på at plantingen må ha skjedd i løpet av natten.

Dette er heller ikke første gangen noe lignende skjer i Leknes. For få dager siden var det plantet blomster i hullet.

Planten er fjernet

– Er det noen mistenkte i saken?

– Nei, ikke i den her saken. Vi selger ikke potetplanter, så det er ikke noen av våre kunder. I den forrige saken så var det noen solsikker, som kunne stamme fra vår butikk, men ikke denne gangen, forklarer Kristoffersen.

Han bekrefter at planten allerede er borte fra hullet og plassert i veikanten.

– Jeg synes det er en kreativ måte å sette fokus på saken. Det er ingen som liker at det er hull i veien, sier 41-åringen.

Privateid vei

TV 2 har vært i kontakt med Statens Vegvesen, som henviser videre til Vestvågøy kommune.

Kommunen opplyser at veien er privateid, men at det er planer om en kommunal overtakelse.

– Jeg regner med de er i sluttfasen og at overtagelsen blir innen året er slutt, sier Odd Eskil Andersen, fagansvarlig for veiene i i Vestvågøy kommune.

Dersom veien fremdeles har store hull ved overtagelsen, vil det være kommunen sitt ansvar å utbedre den, forklarer Andersen til TV 2.

Asfalt over blomster og potet

– Hva synes du om plantingen?

– Jeg ser humoren i det, men det er forutsatt at det ligger en del frustrasjon bak - der noen har vært kreative. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å flire, men for trafikksikkerheten er det jo alvorlig, sier Andersen, og legger til:

– Jeg foretrekker asfalt i hullet framfor blomster og potet.