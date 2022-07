Advarer mot alternative flyruter – kan rammes av andre streiker

Reiselivseksperten mener vi er rammet av «den perfekte stormen» denne sommeren og at man bør tenke seg om to ganger før man bestiller ny flyreise.

Mandag ble det klart at 900 SAS-piloter går ut i streik. Dermed rammes over 30.000 passasjerer daglig, og over 60 prosent av SAS sitt ruteprogram står i fare for å bli kansellert.

Dette har gjort at flere velger å bestille reiser med andre – også utenlandske – flyselskap.

Nå står også noen av disse overfor streik.

Flere flystreiker i Europa

Etter to år med minimalt med reising har norske turister inntatt flyplassene igjen. Men tre år med korona har også satt en pause for forhandlinger i flybransjen.

PROFESSOR: Kåre Sandvik jobber som professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Jan Henrik Kulberg

– Det som er spesielt nå er at det har gått to år uten at man har forhandlet om lønn og arbeidsforhold innad i flybransjen, så det her er et etterslep, forteller Kåre Sandvik, reiselivsekspert og professor i reiselivsøkonomi.

Han forklarer at nærmest alle europeiske flyselskaper har vært rammet av lite inntekter de siste årene. I tillegg har blant annet økte drivstoffpriser gjort at flyselskaper har havnet i en svært krevende situasjon.

– Nå er flyselskapene trengt opp i et hjørne med en økonomisk situasjon som er under press.

Disse flyselskapene er rammet

Ryanair og EasyJet er blant de som i løpet av juli vil gå ut i streik.

Hos Ryanair har streiken ført til et titalls kanselleringer i Spania forrige uke. Kabinbesetningen kommer også til å streike for høyere lønn og bedre arbeidsforhold i nærmest alle hverdager i juli, skriver iNews.

I en uttalelse fra Ryanair på lørdag skrev de at de ikke forventet at streiken skulle påvirke deres flyvninger i juli, men at de ikke kunne utelukke noen endringer.

Hos EasyJet er nærmere 450 flyplassarbeidere på ulike flyplasser i Spania tatt ut i streik. Flyselskapet forteller iNews at det kan gå ut over flyvninger fra Malaga, Palma de Mallorca og Barcelona i løpet av streikeperioden.

Også British Airways har vært rammet av streik, men torsdag ble det klart at arbeiderne suspenderte streiken etter å ha mottatt et «betraktelig forbedret» lønnstilbud fra flyselskapet.

Mye tyder likevel på at passasjerene uansett bør være forberedt på endringer. Selskapet annonserte onsdag at i løpet av de neste månedene vil kansellere 10 300 flyvninger.

– Google

Reiselivseksperten har tydelige tips til hvordan å unngå ferietrøbbel dersom man nå ser etter alternativer til en kansellert reise.

– Jeg ville undersøkt hvilke flyselskap som står overfor en konflikt eller streik. Litt aktiv bruk av Google kan spare folk for mye frustrasjon.

Sandvik forteller også at man bør unngå såkalte «flaksehalsflyplasser» som har mye trafikk. Dette også på grunn av alt for lav bemanning på de største flyplassene i Europa.

– Det er også smart å velge direkteflyvninger. Det koster ofte litt ekstra, men det kan i disse tider være vel anvendte penger.

Beregn ekstra tid

Ferien skal handle om å slappe av og å nyte tiden man har fri. Sandvik mener at det er viktig å ikke glemme dette.

– Jeg ville lagt inn en buffer. Ta høyde for at det kanskje tar en ekstra dag å komme seg hjem. Dersom man har lagt til rette for dette, så blir man ikke like stresset.

Han mener også at god gammeldags bilferie kan være et godt alternativ.

– Det tar lenger tid å kjøre, men hvis man legger det opp riktig kan dette være en veldig hyggelig og stressfri sommerferie.