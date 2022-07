Erik Solbakken om rollen sin: – En potet på koldtbordet til TV 2

Bare siden 2020 har Erik Solbakken (37) ledet programmene Lystløgner, Norges nye megahit og Lego Masters. Nå er programlederen aktuell med realityserien Norges sprekeste.

NORGES SPREKESTE: Ti pensjonister mellom 68 og 77 år, konkurrerer om hvem som er sprekest. Foto: TV 2

Programleder-drøm og folkehøyskole er bare stikkord. Nå avslører han flere detaljer rundt rollen sin, samt det nye reality-konseptet.

Drømte om rollen som programleder

Solbakken forklarer at drømmen om å bli programleder startet allerede da han var ungdom.

– Som fjortenåring drømte jeg om å være med i NRK-programmet «På fisketur med Bård og Lars… og Erik». Jeg står fast ved det, sier han og fortsetter;

– Det jeg liker best ved å være programleder er at jeg møter veldig mange artige og ulike folk, som gjør jobben nokså uforutsigbar. Selv om jobben på TV bare er isfjellet av et større lagarbeid med planlegging, så skjer det alltid en god del uplanlagte ting på veien.

– Hvordan har det seg at du stadig får i oppgave å lede nye, uetablerte programmer?

– Hehe, det må du nesten høre med arbeidsgiveren min om. Jeg er vel en slags potet på TV 2-koldtbordet. Jeg kjører den klassiske strategien med å ha godt humør og god hygiene. Det funker på ledelsen.

Fra bygging av lego til klatring i tårn. Solbakken trår i varierte sjangre. Sist vi så han, var som programleder for Lego Masters. Nå tilbringer han dagene på skjermen sammen med pensjonister.

LEGO: Sist vi så Solbakken, ledet han Lego Masters sammen med Erik Legernes. Foto: TV 2 SPREKE PENSJONISTER: Programleder Erik Solbakken sammen med deltakerne i Norges sprekeste. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / TV 2

– Likheten er at man er vitne til mennesker som er med på sitt livs konkurranse. Selv om det er lego-bygging, eller å klatre opp i et 30 meter høyt tårn, går de hundre prosent inn og gir alt av seg selv. Ikke til forkleinelse for Lego Masters, men det er et par hakk mer risikofylt å dra tunge tømmerstokker eller konkurrere i høye bølger!

Norges sprekeste

Nå er han aktuell med det et nytt reality-konsept, og jobber med mennesker som ikke er vant med å være på kamera.

– Den store fordelen er at de ikke har en «på-knapp», slik som erfarne underholdere ofte har. Vanlige folk, og spesielt pensjonister, sier og gjør stort sett som de vil. Jeg tror vi har godt av å se noen andre ansikter på TV enn bare kjendiser.

Norges sprekeste er et nytt konsept med en ny type deltaker-gruppe. Realityserien følger ti pensjonister mellom 68 og 77 år som konkurrerer om hvem som er sprekest. Deltakerne bor sammen på en feriekoloni, hvor de deltar i utfordrende konkurranser. Til slutt står én av dem igjen.

– Det var som en Folkehøyskole med våryre 19-åringer. Vi satt ofte oppe med deltakerne til langt ut på kvelden.

BLE OVERRASKET: Solbakken ble overrasket over de spreke deltakerne i Norges sprekeste. Foto: TV 2

Solbakken innrømmer at han ble overrasket da han møtte deltakerne.

– Jeg trodde vi måtte behandle deltakerne mer som en skjør vase, men så viste det seg at de både fysisk og mentalt var mer enn godt nok rustet til å takle alle typer utfordringer.

Utfordringer

Selv med spreke pensjonister, oppstod det noen utfordringer under innspillingen av programmet.

– Det oppstod en del småskader som vi måtte ta lettere hensyn til. Dessuten fant vi ut at konkurranseregler aldri kan gjentas for ofte. Vi tok ingen andre spesielle hensyn til gruppen, annet enn å legge inn et par ekstra tissepauser. Så var det bare å kjøre på som om de er 22 år gamle, men vi tok ingen sjanser. Det var til enhver tid to sykepleiere og to personer fra Røde kors som passet på.

I denne ukens episode skulle deltakerne konkurrere på SUP-brett i havet, noe som skapte blandete reaksjoner.

TØFF KONKURANSE: Solbakken beskriver en usikkerhet knyttet til konkuransene i vann. Foto: Synne Moen / TV 2

– Det var en del usikkerhet knyttet til konkurransene i vann. Vi forsikret deltakerne om at alt kom til å gå bra, og vi hadde ekstra personell i havet. Danskebåten suste forbi midt i den ene konkurransen. Da kom det store bølger som gjorde det vanskelig for dem, og vi som sto på land kjente at pulsen steg litt, men også det takla dem bra.

Programlederen forklarer at han har lært at:

– Pensjonister fortjener virkelig sitt eget realityprogram. Nå som Norges Sprekeste har begynt å gå, renner det inn med tips om flere artige sprekinger. Det er mange å ta av der ute.

I sommer skal Solbakken reise på kryss og tvers i Norge. Han røper ingen planer om nye programmer og understreker at han har en lang sommerferie.

– Akkurat nå nyter jeg en lang sommerferie på fjellet med jentene mine. Jeg fikk en diger ørret på 1,3 kilo i går, så det er mulig jeg bør høre med TV 2 om de vil ha et fiskeprogram snart, sier Solbakken.