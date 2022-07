FHI: Risiko for superinfeksjon etter koronasmitte

Mange nordmenn blir i disse dager smittet av den nye undervarianten av omikron.

BA.5 sprer seg lettere, samtidig som befolkningen har redusert immunitet siden det for mange er en stund siden vaksinasjon eller infeksjon.

I tillegg til de klassiske symptomene på smitte, må en god del også være forberedt på å få en ny infeksjon når de er på bedringens vei, opplyser FHI.

Nye egenskaper

For hver gang en ny variant tar over for en annen, jobber helsemyndighetene på spreng med å kartlegge egenskapene.

Siden varianten nå har vært i omløp en stund, kan FHI og Helsedirektoratet med større sikkerhet svare på hva som kjennetegner akkurat BA.5.

De vanligste symptomene er fortsatt vondt i halsen, feber, nedsatt allmenntilstand, hodepine, hoste og utmattelse, bekrefter FHI.

– Det er ingen stor forskjell på symptomene, så langt vi kjenner til, sier fagdirektør Frode Forland.

SMITTEVERN: Frode Forland er fagdirektør for smittevern i FHI. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil én gruppe rammes hardere av sykdommen enn andre.

– Personer som ikke har hatt covid-19 i vinter vil nok merke sykdommen mer enn de som var syke for få måneder siden, sier han.

Risiko for alvorlig sykdom

Forland mener at det ikke er noe som tyder på at man løper større risiko for å bli mer alvorlig syk nå, sammenlignet med i vinter.

– Risikoen for å bli alvorlig syk av BA.5 er om lag den samme som for de andre omikronvariantene, og betydelig mindre enn for tidligere varianter, sier Forland.

SYKEHUS: I forrige uke lå det 335 personer på sykehus med korona. Færre har behov for intensivbehandling. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nakstad er noe mer usikker:

– Vi vet ikke om effekten reelt sett er svekket mot å bli alvorlig syk. For de eldste taper vaksineeffekten seg med tiden og vi har ganske mange nye innleggelser på sykehus nå, sier han.

Selv om effekten av vaksinen mot alvorlig sykdom er god, svekkes den over tid. Den varer likevel lenger enn beskyttelsen mot smitte.

To uker etter smitte

Siden vi ikke har like god oversikt over smittetallene som tidligere, mener Nakstad det er vanskelig å sammenligne akkurat hvor syk man blir av de to ulike virusvariantene.

– Det meste tyder likevel på at BA.5 er mellom ti eller femten prosent mer smittsom enn BA.2, sier han.

HELSE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet. Foto: Javad Parsa / NTB

Ifølge Forland er det nettopp den økte smittsomheten som viser at den beskyttende effekten etter vaksine eller smitte er mindre god enn tidligere.

– Den smitteforebyggende effekten er størst cirka to uker etter at man har tatt vaksinen, og så avtar den gradvis. Beskyttelsen er liten etter cirka seks måneder, sier Forland.

Kan få superinfeksjon

Dersom du har vært slått ut av koronasmitte og endelig er på bedringens vei, tenker du kanskje at det verste er over.

Mer ukjent er det kanskje at du kort tid etter koronasmitte, løper en risiko for å bli syk på ny.

– Det er ikke uvanlig at man får en såkalt bakteriell superinfeksjon etter en virusinfeksjon, sier Forland.

Det betyr at du etter kort tid etter smitte kan få ting som streptokokker, bronkitt eller øyekatarr.

Nakstad mener det er særlig én gruppe som er utsatt for å utvikle en ny infeksjon.

SÅRBAR: Koronasmitte kan gjøre deg mer sårbar for ny infeksjon. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Noen får bakterielle «sekundærinfeksjoner» etter en virusinfeksjonen. Det gjelder særlig dem som har hatt langvarig eller alvorlig infeksjon, sier han.

At man kan være uheldig å få en «dobbelt-infeksjon» på kort tid gjelder etter koronasmitte, men også etter forkjølelse og influensa.

– Håper trenden fortsetter

Både smitten og sykehusinnleggelse øker i Norge.

Ifølge Helsedirektoratet må vi regne med at mellom 200 og 400 personer vil ha behov for sykehusinnleggelse samtidig de neste ukene.

– Det er håndterbart så lenge andelen som trenger intensivbehandling er lav, sier Nakstad.

Det også håp om at dette smittebølgen vil flate ut i løpet av juli måned.

– Det ser ut til at antallet nye innleggelser nå er i ferd med å flate ut, og vi håper at den trenden vil fortsette de neste ukene, sier Nakstad.