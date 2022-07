Oppgang i juni for flyselskapet Flyr: – Det blir en god sommer

– Juni ble like bra som forventet, og vi ser at også juli blir en god måned med høye passasjertall, sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr i en pressemelding.

I juni hadde Flyr totalt 203.200 passasjerer og en fyllingsgrad på 78 prosent. Med det oppnådde de 336 millioner setekilometer (ASK).

Flyr har totalt ti fly, og får ytterligere to fly i løpet av sommeren. Ved utgangen av juni har Flyr 43 årsverk per fly, som er i tråd med selskapets målsettinger.

– Den 30. juni feiret vi ettårsdagen for vår første flyging. Flyr har bevist at det er en plass for et nytt, helnorsk flyselskap som gir passasjerene en hyggelig opplevelse til lave priser, sier Frislid.