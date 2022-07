Fotballryktene: – Barcelonas uttalelser får United-sjefen til å frese

En av sommerens store overgangssagaer omhandler Frenkie de Jong som er sterkt ønsket av Manchester United. Overgangen har sett ut til å være så godt som ferdigstilt, men nå har pipen fått en annen lyd etter Barcelona-president Joan Laporta sine siste uttalelser.

– Frenkie er ikke til salgs. Han er en Barcelona-spiller, og vi ønsker ikke å selge ham, har Laporta nylig uttalt.

Det er en uttalelse som skal ha fått Erik ten Hag til å rase etter at forhandlingene har pågått i seks uker. Det skriver Daily Star.

Siste kapittel er nok ikke skrevet, men etter at Kalvin Phillips gikk til erkerival Manchester City, tyder ting på at United må tenke nytt i sin jakt på en midtbanespiller.

Det kan bli Youri Tielemans, men han er en ettertraktet mann i sommer. Nå er Arsenal sterke i troen på at de skal klare å snappe om Leicester-spilleren foran Manchester United. Det hevder The Sun.

Og det kan gå mot et skikkelig ryddesalg på Emirates. Ifølge The Sun kan hele syv spillere bli solgt i sommer. Deriblant rekordkjøpet Nicolas Pepe og keeper Bernd Leno. Fulham skal være interesserte i sistnevnte.

Liverpool har allerede hentet noen storfisker, men det kan komme mer. Ifølge Express skal Jürgen Klopp være ute etter Marco Asensio. Real Madrid-spilleren er på utgående kontrakt, og har dermed en prislapp som er langt fra avskrekkende.

Manchester United skal ha lagt inn et bud på omtrent 610 millioner kroner for Ajax-spilleren Antony. Det skriver Goal. Men det er trolig ikke nok. Nederlenderne skal ha satt en prislapp på 815 millioner kroner.

Chelsea forbereder et bud på over 430 millioner kroner for Sporting Lisboas midtbanespiller Matheus Nunes. Det skriver A Bola. Også Wolves har følere ute for 23-åringen.

Raphinha er fortsatt Leeds-spiller. Nå skal engelskmennene ha gitt klar beskjed til Barcelona at de må komme med et endelig tilbud for å sikre seg stjernespilleren. Det skriver spanske Sport.