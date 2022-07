Avverget masseskyting: – En telefonsamtale reddet liv

Det var planlagt en masseskyting nummer to i USA 4. juli, ifølge politiet i delstaten Virginia. Men den andre skytingen ble avverget etter tips til politiet.

Det var en «heltemodig innbygger» som overhørte en samtale som indikerte en planlagt masseskyting i Virginia på USAs uavhengighetsdag 4. juli, sier byen Richmonds politisjef Gerald Smith på en pressekonferanse.

Ifølge ham skal angrepet ha blitt planlagt for amfiteateret Dogwood Dell, der det blir fyrt opp fyrverkeri hvert år på 4. juli.

– En telefonsamtale til oss reddet mange liv den dagen, sier Smith.

Tipset førte til at to menn ble pågrepet og en rekke våpen beslaglagt av politiet. De to mennene skal ha bodd sammen, og begge vært i USA ulovlig.

I Chicago ble en 21 år gammel mann pågrepet 4. juli etter å ha skutt og drept sju personer under feiringen av uavhengighetsdagen.

