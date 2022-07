Kurt Nilsen om bestefarsrollen: – Veldig fint

«Cause she's so high, high above me, she's so lovely» dundrer over høyttaleranlegget fra sceneområdet på Fredriksten festning.

Den karakteristiske, ru stemmen i låten tilhører ingen andre enn Kurt Nilsen (43) – rørleggeren som nærmest ble stjerne over natten da han gikk seirende ut av Idol for 19 år siden, og kort tid senere danket ut Kelly Clarkson i World Idol. I årenes løp har bergenseren blitt kastet priser etter, toppet hitlistene og solgt ut hundrevis av konsertarenaer.

STJERNE: Musiker Kurt Nilsen har en av landets mest kjente sangrøster. Her avbildet under Allsang på grensens tredje sending i Halden. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Og nå – etter to års søvnig kulturliv – er den folkekjære musikeren klar til å entre norske scener igjen.

– Det er veldig godt å komme i gang igjen. Jeg gleder meg veldig til hver eneste jobb jeg gjør, og synes det er godt, sier Nilsen med et smil når TV 2 tar en prat med ham før kveldens Allsang på grensen.

Hemmelige planer

Til tross for at 43-åringen mer eller mindre har holdt seg unna rampelyset de siste par årene, har han arbeidet hardt på bakrommet.

– Det har vært nok å gjøre. Jeg har jo ikke ligget på latsiden, jeg har vært mye i studio og da er det viktig å ikke være så mye i rampelyset, sier han.

Hva Nilsen spesifikt har syslet med, er han imidlertid ordknapp om.

– Jeg liker å skrive og jeg liker å synge og prøve ting, så vi får se. Jeg jobber iherdig med det.

– Vemodig

I sommer skal Nilsen opptre på festivaler i flere norske byer. Om et snaut halvår skal han dessuten synge julen inn én siste runde etter to års utsettelse. Artistens juleturné har blitt en tradisjon for mange nordmenn i adventstiden, og billettene har blitt revet vekk fort.

– Det blir stas. Det blir veldig rart og veldig vemodig, sier han, og fortsetter:

– Og de som har billetter, de har ventet i snart tre år, så jeg synes at de bør få en skikkelig god konsert i år.

Sangeren deler videre at han er takknemlig for at konsertene har falt i smak hos publikum.

– Det har vært helt enormt. Det virker som om folk ikke har fått nok, og det gjør jo meg veldig glad, for det betyr at jeg kan gjøre meg klar til å hive på dressen ett siste år. Det har vært et eventyr. Jeg hadde aldri trodd at det skulle bli så stort som det er, og at folk kommer igjen og igjen ­– jeg gir meg ende over.

Skrinleggingen av den suksessfulle turneen har sine grunner.

– Alt har jo en slutt. Jeg er veldig dårlig til å holde på med flere ting samtidig. Kanskje trenger karrieren min noe annet enn jul, enda jeg synes det er fantastisk å gjøre det. Jeg merker at jeg blir dratt mot sangskriving og har lyst til å gjøre andre ting, forklarer han.

Bestefarlivet

Før musikktalentet skal begi seg ut på turné, skal han tilbringe sommerferien i hjembyen Bergen. Mellom slagene blir det trolig litt kvalitetstid med barnebarnet også.

For nærmere tre år siden ble Nilsen nemlig bestefar som 41-åring.

– Å få et barnebarn – det er utrolig stort. Det er jo mye varme og kjærlighet, og det er veldig fint å kunne ha barnebarnet i mange timer, men fint at man kan sende det hjem igjen. Det er ikke som å ha barn selv. Den er ny, sier han lattermildt, og fortsetter:

– Det er veldig fint. Vi koser oss masse og har det velig fint når vi er sammen, sier han.

