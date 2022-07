Elon Musk fikk tvillinger med ansatt

Shivon Zilis er toppleder i selskapet Neuralink, et Elon Musk-eid selskap innen kunstig intelligens. Hun fødte tvillinger november i 2021.

Rettsdokumenter som ble innhentet av Insider og publisert onsdag, viser at Elon Musk og Zilis leverte en søknad om å «få farens etternavn og beholde morens etternavn som en del av mellomnavnet». Det skriver Reuters.

Barna ble født i Austin i delstaten Texas, og søknaden om navneendring ble levert til en Texas-dommer. Den ble godkjent.

Ni barn

Verdens rikeste mann har nå ni kjente barn, inkludert fem barn med sin første kone, Justine Musk.

Han har to barn med sangerinnen Claire Boucher, kjent under kunstnernavnet Grimes. Musk og Bouchers andre barn ble født av en surrogatmor kort tid etter tvillingene.

Aktuell som Twittertopp

Zilis (36) ble født i Canada og studerte økonomi og filosofi på Yale før hun begynte å jobbe i IBM og senere i Bloomberg Beta. Hun er regnet som en stigende stjerne innen kunstig intelligens, og har stått på Forbes liste over 30 under 30.

Musk styrer en rekke selskaper inkludert Neuralink, Tesla, SpaceX og tunnelkonstruksjonsselskapet The Boring Company.

Han kjøpte også nylig Twitter for 44 milliarder dollar, et kjøp som har vakt bekymring, og avtalen står i stampe. Ifølge Insider har Zilis navn vært luftet som en aktuell lederkandidat for Twitter dersom avtalen landes.