Rapport: Uvalde-politiet kunne ha skutt masseskytter, men ventet på tillatelse

En politibetjent så at mannen som drepte 21 mennesker på en barneskole i Uvalde i Texas, gikk mot skolen, men skjøt ikke fordi han ventet på tillatelse.

I tillegg kunne noen av de 21 ofrene for masseskytingen, 19 av dem barn, ha blitt reddet om de fikk medisinsk hjelp raskere, heter det i en rapport fra Texas State University.

Rapporten går gjennom politiets håndtering av masseskytingen ved barneskolen Robb Elementary. Politiet har allerede blitt gjenstand for massiv kritikk for å ha ventet en time før de tok seg inn i et klasserom og skjøt gjerningsmannen.

Masseskytingen 24. mai var den verste i USA siden angrepet mot Sandy Hook-skolen i Connecticut i 2012.

Så gjerningsmannen gå inn

En politibetjent fra Uvalde-politiet (UPD) var på stedet der gjerningsmannen krasjet bilen sin før han gikk ut av den med et våpen.

– UPD-betjenten var bevæpnet med et gevær og siktet for å skyte gjerningsmannen. Men han ba sin overordnede om tillatelse til å skyte, heter det i rapporten ifølge Sky News.

Gjerningsmannen, 18 år gamle Salvador Ramos, tok seg inn på skolen klokka 11.33 med et halvautomatisk våpen av typen AR-15.

Politibetjenten fikk ikke eller hørte ikke noe svar, ifølge rapporten. Og da han snudde seg tilbake for å se mot gjerningsmannen, hadde han allerede gått inn.

– En fornuftig betjent ville ha ansett dette som en akutt situasjon og lagt en plan for å konfrontere den mistenkte, heter det videre.

Krass kritikk

Rapporten er basert på videoer fra kameraer på skolen, politibetjentenes kroppskameraer, forklaringer fra betjenter som rykket ut og fra etterforskere.

I den heter det også blant annet at politiet aldri sjekket om døra til klasserommet var låst, noe også sjefen for Texas' politbyrå har kritisert dem for.

Det påpekes også at politiet hadde våpen, beskyttelsesutstyr, trening og også støtte fra reserver.

– Ofrene i klasserommene hadde ingen av disse tingene, understrekes det.

Videre stilles det spørsmål ved hvorfor politiet brukte så lang tid på å ta seg inn i klasserommet, selv om forholdene hadde endret seg lite for dem som sto utenfor.

– Da betjentene endelig tok seg inn i klasserommet klokka 12.50 – mer enn en time etter at skytingen begynte – var de ikke bedre utstyrt til å konfrontere skytteren enn de hadde vært fram til da.