MI5 og FBI med felles Kina-advarsel

MI5-sjef Ken McCallum og FBI-sjef Christopher Wray sa at trusselen fra kinesiske spioner er topprioritet i begge land, og at den bare fortsetter å vokse.

Ifølge McCallum har det britiske sikkerhetspolitiet MI5 rustet Kina-arbeidet opp betraktelig.

– I dag har vi sju ganger så mange etterforskninger som vi hadde i 2018, sa han.

– Vi planlegger å ruste opp like mye, samtidig som vi også opprettholder sterk innsats mot russiske og iranske trusler, la han til.

Fare for landene og deres allierte

Ifølge McCallum er den kinesiske etterretningen svært tålmodig i sitt arbeid med å skaffe kilder og få tilgang til informasjon, og mange som blir mål for Beijings arbeid, merker det ikke.

– Fiendtlig aktivitet finner sted på britisk jord akkurat nå, la han til.

Wray beskrev trusselen fra Kina som en kompleks og vedvarende fare for både USA, Storbritannia og landenes allierte.

Ifølge ham er Beijing fast bestemt på å stjele andre lands forretningshemmeligheter og bruke dem for å etablere dominans i andre lands markeder.

De to advarte også om at en kinesisk invasjon av Taiwan, som Beijing anser som sitt territorium, vil føre til voldsomme forstyrrelser for global handel og industri.

Kina avviser

Fra kinesisk hold blir utsagnene beskrevet som «fullstendig grunnløse».

– De sprer alle slags løgner om Kina med hensikt å svartmale Kinas politiske system, nøre opp under antikinesiske og ekskluderende oppfatninger og avlede folks oppmerksomhet for å dekke over sine egne ugjerninger, sier en talsperson for Kinas ambassade i Storbritannia i en uttalelse.