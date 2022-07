Færre asylsøkere ønsker seg til Danmark

I 2021 falt Danmark til 20. plass på lista over EU-land med flest asylsøkere per innbygger, landets laveste plassering siden man begynte å føre statistikken i 2008.

Danmarks høyeste plassering på lista var 5. plass i 2014.

Vil nederst på lista

Utlendings- og integrasjonsminister Kaare Dybvad Bek sier at tallene viser at regjeringen har levd opp til valgløftene om å føre en streng innvandringspolitikk.

– Den sikrer at vi på sikt kan rette opp i flere tiår med feilslått innvandringspolitikk, sier han i en pressemelding.

De fem EU-landene med flest asylsøkere per innbyggere er i synkende rekkefølge Kypros, Malta, Hellas, Østerrike og Tyskland.

På 27. plass og nederst på lista ligger Ungarn, med Estland, Slovakia, Latvia og Portugal over seg.

Sverige ligger på 11. plass, mens Norge, som ikke er medlem i EU, ikke er på lista.

Bek sier til Avisen Danmark at han håper landet i årene framover blir et enda mindre populært mål for asylsøkere og gjerne havne helt nederst på lista.

Kritiseres av støtteparti

Innvandringspolitisk talsperson Rosa Lund i støttepartiet Enhedslisten mener regjeringens innvandringspolitikk er usolidarisk.

– Det er en lei tendens som vi ikke må være stolte av. Vi er et rikt land med plass og råd til å ta imot flere asylsøkere, sier hun til avisa.

Nå står Hellas og Italia med regningen og ansvaret for verdens asylsøkere, i hvert fall i europeisk sammenheng. Sånn kan det ikke være, sier Lund videre.

Ninna Nyberg Sørensen, som forsker på internasjonal migrasjon og flyktninger ved Dansk Institut for Internationale Studier, sier utviklingen til dels kan knyttes til innvandringspolitikken landets regjeringer har ført siden 2014.

De ulike innstrammingene, samt negativ medieomtale, har hatt en effekt, sier Sørensen.