Millioner samlet inn til toåring som er foreldreløs etter masseskyting

Det er blitt samlet inn mer enn 2,5 millioner dollar til en to år gammel gutt som mistet begge foreldrene i masseskytingen i Highland Park mandag.

Syv personer ble skutt og drept under en masseskyting i Highland Park nord for Chicago. Skytingen skjedde under en parade på USAs frigjøringsdag mandag.

Ekteparet Kevin og Irina McCarthy var blant de sju som ble drept.

Sønnen Aiden ble funnet vandrende alene i nærheten av paraderuta etter skytingen og ble senere overlevert til familie, står det på nettsidene som er satt opp for å ta imot donasjoner til gutten.

– Utenkelig situasjon

I SORG: Folk legger ned blomster i etterkant av masseskytingen ved Highland Park i USA mandag. Syv personer ble drept og flere hardt skadd. Foto: Jim Vondruska

– Som toåring er Aiden etterlatt i en utenkelig situasjon: Han må vokse opp uten foreldrene sine, heter det på siden.

– På vegne av familien hans, og med deres tillatelse, etablerer jeg denne innsamlingssiden for å støtte ham og omsorgspersonene som får jobben med å oppdra, ta vare på og støtte Aiden, heter det videre.

Onsdag kveld var mer enn 2,52 millioner dollar donert, tilsvarende godt over 25 millioner kroner.

Utkledd som kvinne

Det pågikk en massiv politiaksjon i etterkant av hendelsen, og den mistenkte Robert Crimo (21) var etterlyst i flere timer etter angrepet.

Crimo ble pågrepet mandag kveld etter en kortere biljakt ved Lake Forest, Illinois.

Crimo, som har en historikk med psykiske problemer og truende oppførsel, har blitt siktet for sju drap, og han risikerer livstid i fengsel.

TILSTÅTT: 22 åringen tilstår å ha utført masseskytingen som førte til at åtte personer har mistet livet Foto: Politiet

Politiet mener angrepet var planlagt lenge i forveien, og i avhør har Crimo fortalt at han vurderte å gjennomføre nok et angrep da han var på flukt fra det første åstedet.

Politiet forteller at Crimo avfyrte mer enn 70 skudd mot folkemengden. Mistenkte hadde kledd seg ut som en kvinne for å skjule ansiktstatoveringer, og ble dermed lite synlig i folkemengden da han rømte fra åstedet.