Britenes regjeringsadvokat ber Johnson gå av

Storbritannias regjeringsadvokat Suella Braverman sier det er på tide at statsminister Boris Johnson går av. Hun lanserer seg selv som en mulig arvtaker.

Braverman har tidligere vært en sterk støttespiller for Johnson, men onsdag sa hun på TV at Johnson har håndtert ting «forferdelig» de siste dagene.

– Balansen har nå tippet over dit at det er på tide at statsministeren – og det smerter meg å si det – går, sa hun.

Braverman sa videre at hun gjerne er kandidat om det skulle bli en ny lederkamp.

En rekke tidligere allierte av Boris Johnson har trukket seg fra sine regjeringsposter på grunn av manglende tillit til statsministeren, blant dem to statsråder og en lang rekke statssekretærer.

Den britiske regjeringsadvokaten fungerer som en juridisk rådgiver til regjeringen. I dag møter regjeringsadvokaten i regjeringen, men er ikke et regjeringsmedlem. Stillingen innebærer ikke overordnet ansvar for det britiske rettssystemet.