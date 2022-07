Schibsted-aviser trolig utsatt for nytt dataangrep

Flere Schibsted-aviser var nede en periode onsdag kveld. Alt tyder på at årsaken er et nytt tjenestenektangrep, sier kommunikasjonsdirektøren.

Flere av Schibsteds aviser var i en periode nede onsdag kveld. Mediekonsernet eier blant annet VG, Aftenposten og Bergens Tidende.

– Det er riktig at flere av Schibsteds aviser har opplevd ustabilitet i en periode nå i kveld, og alt tyder på at årsaken er et nytt tjenestenektangrep. Tjenestene er nå stort sett oppe eller på vei opp igjen.

Det sier kommunikasjonsdirektør Atle Lessum i Schibsted til TV 2, rundt klokken 23.15.

Flere Schibsted-aviser opplevde tekniske problemer også forrige onsdag.

Natten i forveien startet et dataangrep mot en rekke norske nettsider. Det rammet blant annet Arbeidstilsynet, Altinn, BankIDs nettside og Buypass.

Gruppen Killinet hadde på forhånd varslet at de ville angripe Norge. Gruppen er en prorussisk aktør, som skal ha gjennomført flere hackerangrep for å støtte invasjonen av Ukraina.