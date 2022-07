England åpnet EM med seier og publikumsrekord

England - Østerrike - 1-0

Vertsnasjonen England tok imot Østerrike til åpningskamp i sommerens EM-sluttspill onsdag. «Three Lions» var store favoritter, og levde opp til publikums forventinger. På et nært fullsatt Old Trafford tok det ikke lang tid før mesterskapets første mål satt for hjemmelaget.

Beth Mead ble chippet alene med keeper, og løftet ballen elegant over Manuela Zinsberger. På streken ble ballen klarert i tverrliggeren og ut, men uret til kamplederen hadde duret for scoring. Likevel måtte VAR inn å dobbeltsjekke at ballen faktisk var i mål. Målet ble stående, og Mead fikk scoringen sin.

Ellen White skulle sette hodet til et perfekt innlegg ti minutter senere, men Englands nummer ni sviktet da det gjaldt som mest. Fra åtte meter setter Manchester City-spissen sjansene ofte i nettet, men denne gangen sklei ballen av pannebrasken.

– Jeg har ikke ord. For en fantastisk kveld. Herlig å starte mesterskapet med seier, sa målscorer Beth Mead til BBC, via Sky, etter kampen.

– Det er så høylytt her inne. Man kunne så vidt høre hva Sarina (Wiegman-Glotzbach, Englands trener) sa til oss. Det var en utrolig atmosfære.

JUBEL: Beth Mead jubler etter mesterskapets første nettkjenning. Foto: Martin Rickett

Østerrike hadde sine perioder hvor de var helt på høyde med storfavorittene fra England, men de store sjansene uteble. Det gjorde de også for England i andre omgang. Dermed endte kampen 1-0, og over 68.000 oppmøtte kunne juble med sitt hjemmehåp.

– Det var en utrolig begivenhet. Det har blitt bygget opp til denne dagen i så lang tid. Vi fikk poeng i banken, så vi er fornøyde, sa Georgia Stanway, som ble kåret til kampens beste spiller.

England-kapteinen hadde lignende tanker etter kampenslutt.

– Det var ikke vår beste kamp, men det er mesterskapsfotball. Tre poeng vil alltid være en bra dag, sa Leah Williamson.

Det er soleklar ny tilskuerrekord i et EM i fotball for kvinner. Ifølge Sky ble den tidligere rekord satt i Sverige i 2013. Den gang var det like over 40.000 som møtte opp på kamp. Sannsynligvis blir den nye rekorden også slått i løpet av sommeren. EM-finalen på Wembley skal nemlig allerede være utsolgt.

Torsdag spiller Norge sin første kamp i mesterskapet. Fotballjentene barker sammen med Nord-Irland på St. Mary's. Begge de to siste kampene mellom torsdagens motstandere har endt 6-0 i Norges favør.