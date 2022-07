Maren Mjelde har kjempet seg gjennom en 15 måneders kamp for å rekke EM. Dagen før premieren innrømmer hun at utsettelsen passet henne godt.

Ett døgn før EM-premieren mot Nord-Irland møtte landslagssjef Martin Sjögren, kaptein Maren Mjelde og forsvarskollega Anja Sønstevold pressen på St. Mary's Stadium i Southampton onsdag.

Der ble det naturlige fokuset åpningsnerver og hvorvidt man mestrer det enorme favorittstempelet mot EMs dårligst rangerte nasjon, men landslagssjefen var klar på at Norge må levere for å få med seg ønsket resultat torsdag.

– Det er bare gode lag i dette mesterskapet. Vi vil se at Nord-Irland har tatt mange steg siden vi slo dem 6-0 i Stavanger (i kvaliken i 2019, journ.anm). Det blir et totalt annerledes Nord-Irland, sa svensken.

Kaptein Mjelde, som har jobbet en intens kamp for å bli kampklar til mesterskapet, erklærer seg spilleklar forut for åpningen, men innrømmet også at det har vært en lang reise tilbake etter den alvorlige kneskaden våren 2021.

– Jeg er veldig glad for at mesterskapet ble utsatt. Jeg hadde ikke fått det med meg hvis ikke. Det betyr mye for meg å sitte her i dag egentlig. Det er mange ganger jeg ikke hadde sett det for meg komme til å skje. Det ligger 15 måneder hardt arbeid bak, så det blir spesielt for meg i morgen, sa Chelsea-stjernen.

– Hvor kort tid er det siden du har tenkt at du ikke nødvendigvis kom til å være her?

– Det begynner å bli en stund siden. Kanskje rundt juletider. Men etter det har ting gått veldig bra og det er ikke ofte de tankene har kommet, men de kommer jo naturlig nok. Men det er ikke lange tiden om gangen, og jeg får visket dem bort ganske fort når de først kommer. Det er vel også en av grunnene til at jeg også sitter her, sa stopperbautaen til TV 2.

– 15 måneder med ganske tøff jobb



Dermed kan det se ut til at den ene nøkkelrollen som måtte avklares før EM-premieren - lederrollen på stopperplass - ser ut til å være trygg under kapteinenes ledelse.

– Jeg føler meg veldig fin, og har hatt veldig god nytte av å trene med laget såpass lenge. Vi hadde jo en pre-precamp som var veldig nyttig for meg. Selv om folk kanskje ikke har sett meg spille så veldig mye på lang tid, så har jeg hatt 15 måneder med ganske tøff jobb og mye av det har faktisk vært på banen, sa Mjelde, og fortsatte:

– Selvfølgelig handler det om å spille kamper. Som alle vet har jeg ikke gjort for mye av det, men nå har jeg startet to kamper og har en god følelse.

Forsvarskollega Sønstevold, som selv mistet de to generalprøvene mot New Zealand og Danmark med en egen skade, innrømmet også at det er godt å ha Mjelde tilbake i de bakre rekker.

– Nå spilte jeg dessverre ikke de forrige, men jeg sa til Maren at det har vært gøy å se henne tilbake på banen. Den roen, de lederegenskapene. Det er en enorm trygghet å ha Maren tilbake som leder og kaptein, sa Sønstevold.

PS! Sjögren bekreftet også at samtlige 23 spillere i troppen er skadefrie og klar for innsats i EM-åpningen.