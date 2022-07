Tror to mulige utfall kan felle Boris Johnson

Boris Johnson klamrer seg til makten og nekter å gå av. Professor i britisk politikk tror det er to mulige utfall på krisen som kan føre til at Johnson må gå.

Det stormer rundt den britiske statsministeren Boris Johnson. Tirsdag trakk to ministre seg fordi de ikke lenger har tillit til ham.

Over 30 statssekretærer har fulgt etter, og onsdag kveld ba flere statsråder statsministeren om å gå av.

Johnson er fast bestemt og nekter å gå av. Selv sier han det ikke ville vært ansvarlig i lys av presserende innenriksspørsmål og krigen i Ukraina.

MISNØYE: Atle Libæk Wold sier det tyder på at det er en betydelig misnøye med Boris Johnson i det konservative partiet. Foto: Jarli and Jordan / Universitetet i Oslo

– Vil være statsminister

Atle Wold, professor i britiske studier ved Universitetet i Oslo, sier Johnson ikke svarer på alle kravene om at han må gå av, og isteden avleder kritikken over på andre politiske saker.

– Slik som at det i vanskelige tider ikke er riktig å gå av, og at man må ta tak i viktige problemer slik som økonomien. Johnson vrir det over på andre temaer i stedet for å svare på kritikken. I alle fall når han får krav om å gå av.

Han forteller at Johnson trolig ikke har noen bestemt politikk han ønsker å fremme, eller noe overordnet politisk mål han vil nå.

– Jeg har sett noen som har kommentert at han bare vil være statsminister. Det har vært hans livslange ønske og mål. Han vil bli sittende for enhver pris, spekuleres det i, sier Wold.

– Tyder på misnøye

Stormen rundt Johnson påvirker også det konservative partiet. Førstelektor Erik Mustad ved Universitetet i Agder peker på to måter det konservative partiet i Storbritannia kan komme seg ut av dette.

– Jeg tror nok det første er å sørge for at Boris Johnson enten går av frivillig eller at han blir presset ut.

Det er fordi det er såpass mye uenighet og polarisering i partiet, utdyper han.

– Så det beste for alle parter og for i partiets del, vil nå være at Boris Johnson blir fjernet, eventuelt trekker seg selv som statsminister.

Wold sier det som skjer nå er en krise for partiet. Det er delt i synet på egen partileder og om han bør gå, samtidig som det kommer stadige nye skandaler knyttet til ham.

– Det er ingen tvil om at det er en betydelig misnøye med ham.

Tror på to mulige utfall

Professoren tror det er to mulige utfall på krisen som kan føre til at Johnson må gå.

Det ene er at 1922-komiteen endrer reglene slik at man kan gjennomføre en ny mistillitsavstemning mot Johnson, kort tid etter den forrige.

– Med reglene slik de er nå, må man vente et år. Dette er de reglene som gjelder for partiets egen parlamentsgruppe, ikke for hele underhuset.

– Men, siden de konservative har flertall der, er det ikke så mye opposisjonen kan gjøre. Den kan ikke tvinge Johnson til å gå uten at mange konservative MPs slutter seg til.

Det andre er at flere av de sentrale figurene av kabinettet, altså regjeringen, går av.

– Da kan Johnson ende opp i en situasjon hvor han ikke klarer å danne en regjering. To sentrale gikk i av i går, men da klarte han å oppnevnte to nye som sa ja med engang.

– Den ene var allerede utdanningsminister før han nå ble finansminister, men Johnson klarte å fylle det hullet som oppstod der også. Så langt holder han altså regjeringen i gang.

PROTEST: Storbritannias finansminister trakk seg fra Boris Johnsons regjering i protest Foto: Jessica Taylor / AFP / NTB

Mannen med ni liv

Johnson blir omtalt som statsministeren med ni liv. Både Mustad og Wold tror det nå nærmer seg slutten.

– Han har hatt mer enn ni liv nå og henger i en tynn tråd. Den blir tynnere og tynnere, og det har vi sagt i et halvt år. Nå ser det ut som dette nærmer seg slutten, sier Mustad.

Han legger til at slik som situasjonen er nå, er det tvilsomt at han overlever. Wold er enig.

– Det ser sånn ut nå. Det har vært mange skandaler før, og denne er for så vidt ikke verre enn de tidligere for Johnson selv, men det baller på seg hele tiden.

– Det er kanskje litt klisjepreget å si at dette er dråpen, men det kan se slik ut, legger Wold til.