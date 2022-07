Nå tar de seg ekstra godt betalt

Når bensinprisene øker er det oljeraffineriene, bensinstasjonene, oljeprodusentene og staten som er de store vinnerne, mens folk flest betaler regningen.

Grådige mellommenn

Dagens økte pumpepriser skyldes flere faktorer, men fellesnevneren når prisene kryper mot 30-tallet er mellommenn som vet å ta seg betalt. Dagens oljepris på 110 dollar fatet tilsier en bensinpris på rundt 20 kroner. Hvorfor ser vi da bensinpriser nærmere 30 kroner?

Vi bruker ikke råolje, men ferdigvarer bearbeidet av oljeraffinerier og solgt av bensinstasjoner. Et vanlig eksempel er å si at tre fat råolje blir til to fat med bensin og ett fat diesel. I dag har tar oljeraffineriene seks ganger så høye marginer som de i gjennomsnitt har hatt de siste 20 årene.

Prisøkningen skyldes ikke (bare) grådighet, men en kombinasjon av høy etterspørsel, geopolitisk usikkerhet og nye klimareguleringer. Bensinstasjonene følger etter, og vi ser derfor pumpepriser som nærmer seg 30 kroner literen.

Tar seg ekstra godt betalt

Noen eksperter spår en energikrise verre enn 1970-tallet. Da økte prisene med 500 prosent. Til sammenlikning kan vi da forvente en literpris på 35 kroner – eller til og med over 40 kroner med dagens priser hos raffinerier og bensinstasjoner.

Spørsmålet blir da om man kan forvente at prisene hos raffineriene og bensinstasjonene blir de samme. Avgjørende forhold som tilgjengeligheten på drivstoff i markedet, geopolitikk og klimareguleringer vil vise veien for raffineriene og bensinstasjonene. EUs oljeembargo gjør ikke prislappen mindre.

Oljeembargo fører til økt press på raffineriene, fordi russisk olje og oljeprodukter som bensin ikke lenger er gangbar valuta. Olje fra ulike områder krever ulik bearbeiding, og gir en ulik kombinasjon av ferdigvarer (altså bensin og diesel o.l.).

Det er ikke rett frem å erstatte russisk oljeimport over natten, og derfor tar raffinerier, bensinstasjoner og oljeprodusenter seg nå ekstra betalt. På toppen av det hele kommer 20 prosent MVA til staten. Det merker norske forbrukere på lommeboken.

Hva som avgjør oljeprisen har sjelden vært mer komplisert, og det følger oljeproduktene hele veien til bensintanken din. Spørsmålet blir derfor heller når, og ikke om, bensinprisen vil bikke 30 kroner literen.