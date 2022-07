Molde stoppet av «umulig» keeper

Molde - Jerv 1-1

Øystein Øvretveit var i det umulige hjørnet da Jerv ankom Aker Stadion. Først dro han fram en ypperlig redning på et distanseskudd fra Sivert Mannsverk. Ikke mange minuttene etter skulle de to duellere igjen, men denne gangen fra elleve meter.

Etter en klønete manøver fra Ole Martin Kolskogen, hvor midtstopperen skjøt seg selv i ansiktet før ballen gikk i armen, ble Molde tildelt straffespark. Mannsverk avgjorde «fjorårets» cupfinale med en iskald straffe. Kveldens straffe var heller ikke svak, men straffespesialist Øvretveit fikk slengt seg som en røyskatt, og reddet utrolig nok skuddet.

Erlig Moe uttalte nylig at han ser likheter mellom David Fofana og Erling Braut Haaland, og i andre omgang viste spissen hvorfor. Etter strålende forarbeid av Emil Breivik og Magnus Grødem var unggutten på rett plass til rett tid, og kunne enkelt trille ballen i mål.

En annen angrepsspiller som har vist gryende form er Felix Schröter. Tyskeren kom til onsdagens kamp med to mål på to kamper fra benken, og fikk dermed en sjelden start. Etter å ha misbrukt en enorm muligheten i første omgang fikk han likevel vist at han vet hvor målet står. Arel Simsir chippet tyskeren elegant fri i boksen etter 65 minutter, og tyskeren banket inn utligningen.

Stillingen forble 1-1 til tross for massivt Molde-press, og blåtrøyene taper terreng i gullkampen. Etter 13 kamper spilt ligger Erling Moes gutter tre poeng bak ledende Lillestrøm.

Slik var kampen

Jerv ankom Aker Stadion med en seier friskt i minnet, mens Molde var måtte finne fram gammel storform etter 0-0-kampen mot HamKam søndag.

Felix Schröter og Jerv yppet seg i åpningsminuttene. Først fikk tyskeren seg en halvsjanse, før han kom alene med Karlstrøm like etterpå. Angrepsspilleren hadde scoret i to strake kamper for bunnlaget, og det så ut til å fortsette da han sendte Molde-keeperen i gresset med en frekk skuddfinte. Karlstrøm hentet seg inn, og med hjelp av en svak avslutning, ble ballen holdt ute av buret.

I motsatt bur måtte Øystein Øvretveit også hente fram redninger fra øverste hylle. Etter 14 minutter rappet Sivert Mannsverk til fra distanse. Skuddet gikk via Willis Furtado og sendte nesten Jervs sisteskanse ut av spill. Bergenseren fikk slengt opp en livsviktig hånd og dyttet ballen centimetere utenfor mål.

Molde fortsatte å presse på, men det måtte en hjelpende hånd til for å få hull på byllen - trodde de. Ole Martin Kolskogen klønet det til i eget felt, der han først skjøt ballen inn i eget ansiktet før den fortsatte ned i armen.

Ola Hobber Nilsen pekte bastant på straffemerket, og straffeeksperten Øvretveit skulle i duell med Sivert Mannsverk. Sparket fra ellevemeteren gikk helt ut ved stolperoten, men det gjorde også Jerv-keeperen.

I andre omgang fortsatte Øvretveit-showet en liten stund, samtidig som en annen publikumsfavoritt kom i fokus. Fire minutter ut i omgangen sto bergenseren i veien for en heading fra David Datro Fofana. Minuttet etter var ivorianeren i aksjon igjen.

Flott forarbeid av Emil Breivik og Magnus Grødem gjorde at unggutten fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål bak en utspilt Øvretveit.

Etter 65 minutter var Jerv-spiss Felix Schröter på farten igjen. Tyskeren misbrukte en ellevill mulighet i første omgang, men da innbytter Aral Simsir vartet opp med en lekkert chippasning hadde Schröter kun ett valg. Med strak vrist banken han ballen forbi Karlstrøm, og lagene var like langt igjen.

Uavgjort mot gjestene fra Grimstad kunne ikke Molde leve med, og presset på for en utligning. Jerv-spillerne gjorde det de kunne for å hindre et nytt baklengsmål. På et tidspunkt lå det fire gulkledde strødd rundt i feltet etter en «bonanza» med skuddblokkeringer.